El uso de pirotecnia causa el 75% de lesiones oculares durante las Fiestas

Especialistas en oftalmología recomendaron hoy distintas medidas de prevención ante las heridas causadas por el uso de pirotecnia que provocan el 75 por ciento de lesiones oculares durante las fiestas, en algunos casos de gravedad, y entre ellas, la principal es adquirir los productos en lugares autorizados y utilizarlos en espacios abiertos y despejados."Como principal medida de prevención, lo mejor es no comprar ni utilizar pirotecnia; en caso en que se use, debe adquirirse en locales autorizados y de confianza. Además, debe usarse siempre en lugares abiertos y despejados, al aire libre", aseguraron los médicos de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas, de la ciudad de Buenos Aires.Los especialistas recomendaron proteger principalmente a los chicos, que son quienes están más expuestos, e hicieron hincapié en no introducir los cohetes dentro de botellas, latas y envases que al explotar puedan expulsar esquirlas.Ante una situación de emergencia lo primero es concurrir a un centro de salud especializado, en tanto, como medidas de primeros auxilios, "se debe lavar la zona del accidente con agua mineral o suero fisiológico y tapar con gasa estéril sin colocar gotas ni pomadas", advirtieron.Un mal uso de artefactos pirotécnicos causa heridas que pueden comprometer la visión, llegando incluso hasta la ceguera.A su vez, las lesiones oculares pueden ser producidas por corchos, sobre todo los de plástico, que suelen salir disparados súbitamente al cortar el precinto.En estos casos, la mayoría de las lastimaduras son leves, pero también se registran traumatismos severos y lesiones oculares muy graves, donde se lleva a cabo una reconstrucción del ojo dañado pero no se puede lograr la recuperación de la visión.De acuerdo con estadísticas de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas, respecto de lesiones oculares en épocas de navidad y año nuevo, el 75 por ciento son causadas por la mala manipulación de la pirotecnia, el 15 por ciento por corchos de bebidas espumantes y el otro 15 por violencia social, accidentes de tránsito y excesos de alcohol como peleas, heridas de armas blancas y balas pérdidas.Durante la madrugada siguiente a las fiestas, la mayoría de los casos se registran en los principales centros oftalmológicos de la ciudad de Buenos y en el Hospital del Quemado, si bien otros centros de salud porteños atienden estas emergencias durante las 24 horas como el Hospital de Clínicas.En la fiesta de Nochebuena pasada hubo un total de 67 personas atendidas hasta las 8 del 25 por heridas causadas por corchazos o quemaduras de pirotecnia en los hospitales oftalmológicos Santa Lucía y Pedro Lagleyze, y en el del Quemado, una cifra que si bien disminuyó levemente respecto del año anterior, sigue revelando la peligrosidad de esta costumbre y su mala utilización. Fuente: (Télam).-