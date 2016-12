Ganador del Quini en Villaguay aún no aparece: Creen que es un cliente habitual

Sociedad Entrerriano ganó más de 30 millones de pesos en el Quini 6

El Quini 6, en su modalidad Revancha, tuvo dos ganadores: uno es de Quilmes y el otro de Villaguay. El pozo repartía 62.171.791 pesos, por lo que cada afortunado se lleva más de 31 millones de pesos, a los que luego habrá que descontarle los impuestos.Los números de la suerte fueron 03 - 12 - 14 - 22 - 27 ? 32. En Entre Ríos se jugó en la agencia Nº 53 y el ganador todavía no se hizo presente. El encargado del lugar, informó que creen que se trata de un cliente habitual."Tenemos jugadas fijas, clientes fijos y clientes espontáneos. Estuvimos viendo y pensamos eso, pero también está la posibilidad de que no sea así, porque el 24 de diciembre hubo muchos clientes ocasionales, de afuera. Ya va a aparecer", dijo el agenciero a Delco Imagen.Asimismo, contó cómo recibieron la noticia y aseguró que "a las 10, cuando se hizo el sorteo, escuchamos el número de la agencia y no lo podíamos creer. Empezamos a recibir llamados de colegas felicitándonos. Es una alegría inmensa".