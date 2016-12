En Concordia, aseguran que en Navidad "menos gente" hizo compras en el centro

Juan José Simonetti, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, habló en vivo en "La Quinta Pata" y relató cómo fue el panorama comercial de Concordia para la primera de las fiestas.



Comenzó asegurando que el 24 "es el día con mayor cantidad de público en la calle, y realmente fue un día ejemplar respecto a los empresarios porque han cumplido con el acuerdo de cerrar a las 19:30".



Agregó que "para el próximo fin de semana está pactado el mismo horario, pero siempre en la previa a Navidad la cantidad de gente que anda en el centro es mucho mayor. Estamos conformes con que se ha respetado la hora, e incluso muchos comerciantes ya estaban cerrando sus puertas antes de las 19:30".



Aclaró luego los motivos por los que se cumplió tan efectivamente: "también tenemos que coincidir en que no es la misma cantidad de gente que hubo años anteriores: el año pasado fue más importante y años anteriores mucho más. Cuando hay más gente en la calle es porque las familias tienen más poder adquisitivo, y obviamente que en esas condiciones es más conflictivo hacer cumplir el horario".



Un año de nuevas negociaciones



Simonetti habló luego de lo que se vendrá en cuanto a paritarias: "acá lo que se busca es recuperar lo que se ha perdido el año anterior, más allá de que Comercio fue el gremio más beneficiado porque negoció más de un 39% en la paritaria anterior y es uno de los gremios más cercanos a la realidad. Este año los gremios van a plantear una recuperación más allá de la baja de la inflación, el salario se ha deteriorado notablemente y obviamente esto hace al poder adquisitivo de la gente y al movimiento interno de la nación".



El secretario general intuyó que "hay un poco de consentimiento del gobierno con que las paritarias sean superiores, porque el gobierno necesita que la economía se pueda mover y sabe que este año se ha caído el mercado interno. La gente ha tenido menor salario producto de una gran devaluación, pero creo que están dispuestos a que se puedan cerrar convenios superiores a la inflación".



En Concordia "no hubo una catástrofe" económica



"No podemos decir que este año fue positivo porque fue muy dificil -contó-. A nosotros no nos ha tocado una catástrofe como ha sucedido en las grandes ciudades (donde las grandes empresas han despedido muchos trabajadores), acá se atenuó un poco, lo que sí no hubo empleo y obviamente el salario está totalmente deteriorado".



Continuó diciendo que "a la gente no le alcanza el salario, si antes no le alcanzaba ahora menos, pero esperemos que este año que viene sea un año mejor, que podamos recuperar porque las familias necesitan una mejor calidad de vida".



Además, no pudo evitar hablar del trabajo en negro: "hay una estadística que ha salido en los diarios y que hablaba de más de un 40% de trabajo en negro en Concordia. Seguimos teniendo bastante trabajo informal y en el que no se ha recuperado al empleado formal".



En la misma idea, cerró diciendo que el 2016 "no fue bueno para esos trabajadores que están en forma ilegal, muchas veces no tienen salario, no tienen vacaciones, no tienen aportes, realmente son trabajadores que están al margen de toda situación". (El Entre Ríos)