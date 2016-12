"Merece pena de muerte": dijo madre del autor de cuádruple crimen en Santa Fe

Estaremos medio rotos, medio perdidos, medio vacíos pero estamos, y mientras estemos hay esperanza de tiempos mejores. — ?arianela (@Maru_Feruglio) 25 de diciembre de 2016

Gracias a todos por sus mensajes de fuerzas, lamentablemente lo que pasó hoy fue terrible, Q.E.P.D familia Dusso — ?arianela (@Maru_Feruglio) 24 de diciembre de 2016

Lo que hizo no tiene nombre, es un hijo de puta, cago a dos familias por su ira, pero nadie merece la muerte — ?arianela (@Maru_Feruglio) 24 de diciembre de 2016

Es una mierda todo esto, tanto por la familia Dusso como por mis viejos que tengan que sufrir tantos insultos que no tienen nada que ver — ?arianela (@Maru_Feruglio) 24 de diciembre de 2016

Marcela Asensio es la madre de Marco Feruglio, el joven de 25 años acusado de haber matado a cuatro personas este fin de semana en Santa Fe. La mujer publicó una desgarradora carta en Facebook, en la que ella misma se une al reclamo de las entidades que trabajan en temas de violencia de género: dice que si el Estado hubiera actuado, quizás su hijo no habría cometido esa matanza.Romina Dusso, la pareja de 20 años de Feruglio, lo había denunciado el viernes después de que él le diera una paliza, y buscó refugio en la casa de su padre. Feruglio la fue a buscar a su vivienda de Sauce Viejo: no la encontró, y mató a la madre de la chica y a la pareja de la mujer. Luego, en la casa del padre de Romina, en la ciudad de Santa Fe, acuchilló al hombre y a su otra hija, de 15 años."Soy la mamá del asesino del cuádruple crimen. Hace dos días que leo y veo comentarios de personas que hablan sin saber porque ocurrió esta desgracia tan desgarradora!!! No creo que todos sean o vayan a ser libres de pecados!!! Aca hubo un problema de fondo que comenzó hace varios años y ambas familias somos culpables, como ustedes quieran tomarlo. Tratamos de buscar soluciones, pero hubo fallas que no pudimos controlar. A veces este tipo de parejas creen que las cosas van a mejorar y empeoran", empieza la mujer la carta que publicó en Facebook.En este punto, la mujer afirma que "si la justicia hubiese actuado en su momento, quizá si a mi hijo no le hubieran dado las llaves y la tarjeta del edificio no hubiese pasado esta demencial tragedia". Y sigue con una frase durísima: "Mi hijo, más allá de su locura, o carga psicológica, o como quieran llamarlo, pobrecito, se merece como dicen ustedes la pena de muerte!!!".Asensio insiste en que "hay mucha gente que está sufriendo" y remata: "Quédense tranquilos que mi hijo Marco Feruglio no va a salir nunca más y solo Dios sabe lo que le espera. Yo ahora tengo que restablecer mi familia y apoyar a Romina y abrazar a mis nietos. Nosotros no somos asesinos y yo no crié un asesino, nuestras vidas ya no serán las mismas".Pero Asensio no fue la única familiar que optó por manifestarse a través de las redes sociales. Marianela Feruglio, hermana de Marcos, utilizó su cuenta en Twitter: