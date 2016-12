Prohíben antibacteriales en jabones, aerosoles y productos de aseo personal

La disposición 13832/2016 En dicha resolución, la ANMAT advierte que "recientemente la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, ha emitido una monografía definitiva que prohíbe la comercialización de productos antisépticos de venta libre para el lavado de manos y cuerpo que se enjuagan con agua", también agrega que dicha medida se basó "en datos científicos que indican que el uso regular y prolongado de ciertos agentes químicos presentes en los jabones antibacteriales, como el triclosán en los jabones líquidos y el triclocarbano en los jabones en barra, podría conllevar resistencia bacteriana o causar desequilibrios hormonales".Además, dichos productos están "dirigidos a individuos generalmente sanos en los cuales el riesgo de infección y el alcance de su propagación es relativamente bajo en comparación con el ámbito de la atención de la salud, en el que los pacientes son generalmente más susceptibles a las infecciones y el potencial de propagación de estas es mayor".. YEl triclosán, un antibacterial utilizado desde hace más de 40 años en muchos productos de higiene personal, como el jabón líquido, la crema dental, los desodorantes, cremas y otros productos cosméticos, no sólo es sospechoso de ser un disruptor endocrino, sino que altera la función muscular, por eso su uso quedó prohibido en aerosoles y demás productos que no sean los explícitamente autorizados.Patricia Angelelli, coordinadora de la comisión nacional de resistencia antimicrobiana del Ministerio de Salud, explicó que esta resolución de la ANMAT "va en línea con el trabajo que venimos haciendo en pos del uso racional de antimicrobianos, porque esto está vinculado a la resistencia bacteriana y con el uso correcto de los antibióticos"."Claramente nos vamos a quedar sin antibióticos, esto es una problemática mundial y nosotros no estamos exentos de eso. Las bacterias son sumamente inteligentes y se hacen resistentes, por lo que estamos trabajando para un control y buen uso de los antimicrobianos, tanto en esto de los jabones, que es sólo una parte, como también en otras áreas como la de la alimentación o la agroindustria ".Por su parte, Lautaro de Vedia, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó que la resistencia antimicrobiana "tiene muchos factores, y esta recomendación de la FDA surgió porque esos productos no lograron demostrar ser mejores que un lavado de manos con un jabón normal". Sin embargo, dijo que. Y añadió que ante la posibilidad de generar resistencia antimicrobiana, es que se decide retirarlos, debido a que