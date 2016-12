Una lección del corazón: Maestro llevó a sus alumnos de Jujuy a conocer el mar

Durante el año, Guillermo Duarte camina entre 14 y 17 horas para llegar hasta la Escuela Rural de Molulo, en Tilcara. Durante los 20 días que dura su estadía, en la cima del cerro, Guillermo es feliz dando todo de sí para enseñar. El maestro sabe lo que significa ser incansable. Conoce lo que es no claudicar. Entiende de perseverancia y de seguir adelante para cumplir un sueño.Esta vez, Duarte logró cumplirles el sueño a sus alumnos. Y se convirtió en artífice de la felicidad de ellos, que también es la suya. Como un regalo de Navidad anticipado, 34 alumnos, 11 maestros y algunos padres de ese pequeño paraje rural de Tilcara, pudieron conocer el mar. No solo fueron los chicos de Molulo, sino también chicos de otras escuelas similares de la Puna jujeña.

Luego de que la Escuela Rural Nº 76 "Juan Ambrosetti" saltara a la fama a partir de la incursión en la prensa del "Supermaestro de las Nubes", Mario Guillermo Duarte, no han parado de sucederles cosas positivas a los alumnos que asisten a ese establecimiento educativo. No solo se pudo terminar la remodelación de la escuela, algo que ya se venía realizando desde hace un tiempo con la ayuda de los soldados del RI 20, sino que también disfrutaron de los desfiles de carrozas en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.Entrevistado por un medio nacional en el pasado mes de septiembre, Duarte contó su travesía para llegar a la escuela de Molulo, que consistía en caminar durante 14 horas atravesando cerros.El maestro Duarte también manifestó en esa oportunidad que soñaba con que sus alumnos conocieran el mar, porque era algo que ellos no tenían la oportunidad debido a la lejanía de donde viven y a los escasos recursos económicos de sus familias.Conmovida por estas palabras, a cientos de kilómetros de distancia, Ivana García, a cargo de la ONG "Necochea Sueña" puso manos a la obra para hacer realidad el sueño del maestro de los chicos de Molulo.La iniciativa fue coordinada por el grupo solidario Necochea Sueña. Los chicos se alojaron en un camping frente al mar. Sus sonrisas, mezcla de emoción y expectativa se mantuvo fuerte durante toda la estadía: la mayoría nunca había salido de su pueblo.Ivana García, Fani Gómez y Jésica Ancherama, son las coordinadoras de la ONG y trabajaron intensamente para lograr este objetivo. El camping se llenó de ilusión, y de donaciones. Comida, hospedaje, traslado, hasta la ropa de playa y otras ayudas se lograron con la colaboración de muchos, desde varios puntos del país.En su estadía en Necochea, los chicos de Jujuy tuvieron muchas actividades por hacer, según previeron sus anfitriones; aunque como principal actividad, disfrutaron de la playa y los juegos en el mar. También participaron de otras actividades como ir al cine, al río, a conocer el puerto, hacer avistaje de lobos marino, y caminar por el parque.Kilómetros de esfuerzo valieron la pena. El maestro ya puede decir "tarea cumplida".