Emotiva carta del padre del chico baleado por ladrones: "No me bajes los brazos"

Fernando Aguinaco, padre de Brian -el chico de 14 años que fue baleado el domingo por motochorros cuando su abuelo intentó evitar un arrebato a una joven y su madre en el barrio porteño de Flores- escribió en Facebook a su hijo: "Hijo no me bajes los brazos ahora, por favor, papi. Sé que la estás luchando y que vas a salir adelante porque sos un pibe muy fuerte y tenés toda una vida por delante para disfrutar. Te amo con la vida".El estado de salud de Brian es reservado y está con respirador.

En ese momento pasaron en auto un abuelo con su nieto, quienes iban a cortarse el pelo para pasar la Navidad, pero los ladrones pensaron que los estaban persiguiendo por lo cual dispararon y la bala impactó en la cabeza del chico de 14 años.Este domingo, un grupo de vecinos se concentró por la noche en las puertas de la Comisaría 38 del barrio de Flores para reclamar más seguridad, y se vivieron momentos de tensión cuando varios de ellos ingresaron a la sede policial para pedir ser recibidos por el comisario y, al no lograr una respuesta, algunas personas enojadas rompieron vidrios dentro del lugar.Luego los ánimos se calmaron y los manifestantes se retiraron del interior de la Comisaría aunque continuaron apostados en la vereda a la espera de ser recibidos por el comisario.En declaraciones a los periodistas, los vecinos denunciaron que existen en ese barrio constantes casos de robos en la zona y reclamaron más seguridad y justicia por el chico baleado."Me tocó vivir la situación en vivo y en directo. Fue horrible. Una tristeza enorme", relató un vecino en declaraciones al canal de cable Todo Noticias, y se refirió a la situación de inseguridad que se vive en ese barrio porteño: "Es una cosa de todos los días. A toda la cuadra nos robaron. Estás pendiente y pidiéndole a Dios que no te pase nada"."Me robaron dos veces las mismas personas. Le dije todo a la policía. El barrio está abandonado. No tenemos cámara. Hay un solo policía, que estaba en la otra cuadra de donde pasó el hecho con el nene", agregó el testigo del hecho.Otro vecino se mostró escéptico, al señalar que anteriores ocasiones en las que hubo protestas por seguridad en los días siguientes se incrementó la cantidad de patrulleros en la zona "pero luego la situación se calma y vuelve a haber menos patrulleros".