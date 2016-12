Quiénes son las víctimas del cuádruple crimen en Santa Fe

Sauce Viejo es una pueblo cuya tranquilidad es una característica pero hoy no sale de la conmoción, al igual que todo Santa Fe. A una de esas calles mansas se había mudado Romina Dusso con sus tres hijos no bien se separó de Marco Feruglio. Allí también, vivía su mamá Claudia Oliva (44) y el novio de ella, Nicolás Strubia (39). La pareja apareció asesinada a puñaladas hoy en su vivienda en el marco de una cacería que comenzó de madrugada y siguió en la capital provincial, donde las víctimas fueron Gustavo (45) y Camila (15) Dusso, el papá y la hermana menor de Romina. Su ex y padre de su nene y sus mellizas es el principal acusado del cuádruple homicidio.Claudia y Gustavo fueron asesinados. María Noel sorbrevivió con heridas, pero Nicolás también fue una víctima: profesor de Educación Física, oriundo de la ciudad de San Justo y muy querido en la comunidad de Sauce Viejo. Hacía trabajos de equinoterapia en pacientes con discapacidades, algunos de ellos lo despidieron en Facebook.Nicolás estaba en pareja desde hace un tiempo con Claudia y convivían en la casa ubicada en calle Roca al 9100. Claudia fue siempre una mujer vinculada al deporte, ya sea por el atletismo o por el hockey. Ayer, Romina decidió abandonar ese hogar por el escándalo y la agresión que le propinó el padre de sus tres hijos cuando discutieron luego de que le diera el dinero de la manutención de los chiquitos.Romina recibió atención médica y luego realizó la denuncia por violencia de género en una comisaría, pero decidió pasar la noche en la casa de su padre porque creyó que allí estaría más segura. Y así, se fue a dormir al piso 8 del edificio de 25 de Mayo al 1600, en el centro de la ciudad de Santa Fe, al departamento donde vivía Gustavo Dusso, quien había sido papá otra vez con su nueva pareja María Noelia.Dusso trabajaba para una empresa de comercialización y distribución de Gas, ubicada en Monte Vera, que lo despidió en su página de Facebook: "Hoy es un día muy triste para la familia de Santa Fe Gas por la pérdida de un compañero de trabajo". Justamente, hace la empresa de gas iba Gustavo esta mañana a las 6 cuando abrió la puerta de su departamento y encontró frente a él a Marco Feruglio con un cuchillo entre sus manos.El ataque fue inmediato y terminó con la vida del hombre. En el camino letal se cruzó la hermana de Romina, Camila, de 15 años, una estudiante de secundaria, que había sido parte de los Scouts y de un coro y era fan de One Direction. Ella también murió a causa de las puñaladas.María Noelia fue herida. Romina también y alcanzó a escapar de las garras de su ex: bajó por el ascensor los ocho pisos y salió a la calle a pedir ayuda. Para entonces, la Policía había sido alertada por los vecinos y llegaba al lugar.Clarín.