Cómo actuar ante una herida de pirotecnia

Para Navidad y Año Nuevo una de las costumbres más extendidas es el uso de la pirotecnia. Pese a que su utilización es desaconsejada por expertos y autoridades gubernamentales, hay gente que decide incluirla en su noche durante las fiestas como otro episodio de diversión junto a la apertura de regalos y los brindis.



Siempre hay que estar atento a las recomendaciones que año tras año se realizan desde el Gobierno, hospitales y medios de comunicación para evitar accidentes. Hay que tener en cuenta que el uso de los fuegos artificiales puede producir graves consecuencias auditivas o quemaduras graves, y algunas veces, ocasionan daños irreversibles.



Si se sufre una quemadura leve:



? Lavar la zona lesionada con agua fría para calmar el dolor, frenar la acción calórica y disminuir el edema durante 5 minutos.



? No usar agua helada ni hielo.



? Cubrir la zona con paños limpios, toallas o sábanas y evitar el uso de algodón y alcohol.



? No deben colocarse cremas, pomadas, ungüentos caseros o medicinales ni cualquier tipo de desinfectante.



? No reventar las ampollas.



? Si se considera necesario, acudir al centro médico más cercano.



En caso de quemaduras graves:



? No cubrir la zona afectada con nada.



? No reventar las ampollas.



? No aplicar cremas, pomadas, ungüentos caseros o medicinales ni cualquier tipo de desinfectante.



? Nunca hay que quitarle la ropa al accidentado, menos aún si está pegada a la herida.



? Asistir al centro de salud más cercano.



Si se produce accidente con compromiso ocular:



? No hay que tocar ni realizar ninguna maniobra sobre los ojos.



? Cubrirlos con una gasa.



? Concurrir a un centro oftalmológico lo más rápido posible.



Si se incendia la ropa:



? Se debe envolver al afectado con una manta o haciéndolo rodar sobre el suelo.



? La persona afectada debe quedarse quieta, no debe caminar y todavía menos correr.