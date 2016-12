Síndrome de Burnout: "Es más que cansancio, estamos quemados", dice psicóloga

El Síndrome de Burnout, también denominado síndrome del quemado, muestra índices más elevados en Argentina que en el resto del mundo. Según los especialistas, está vinculado con las características del sistema laboral, la inestabilidad o disconformidad con las tareas que se realizan para la subsistencia y a un ambiente sobrecargado de tecnología. Es considerado la epidemia del agotamiento y una patología representativa del siglo XXI.



Al respecto, la psicóloga Graciela Mantaras, explicó en el programa Entrevistas, de Elonce TV, que es necesario diferenciar entre el cansancio de fin de año y el burnout, que es prácticamente estar agotado totalmente en lo físico y psicológico.



"Está ligado a cómo nosotros encaramos el trabajo. También, se lo vincula a las características, exigencias o el ambiente laboral. En general, según la literatura, aparece más en personas que desarrollan una actividad que han elegido, para la que han estudiado y que les gusta. Le ponen muchísima energía a lo que hacen y tienen una gran expectativa respecto de sí mismos o del objetivo que buscan cumplir. Si aparecen situaciones que generan frustración se puede comenzar a generar el terreno que predispone este síndrome", indicó.



Pero aseguró que también puede darse en personas que trabajan en algo que no les gusta, que no los estimula, que conlleva una rutina sistemática. Esto, en muchos casos, puede generar un esfuerzo sostenido en el tiempo que implica poco descanso y nada de gratificación. El trabajador se desgasta y aparecen las sintomatologías, que van desde el estrés hasta una enfermedad declarada.



Consideró que es necesario comparar cómo iniciamos el año y cómo lo finalizamos. "De pronto no queremos ir a trabajar, detestamos ir a trabajar, no nos interesa. Sentimos que estamos tan irritables que no soportamos a nadie o generamos discordias. Tenemos síntomas físicos, como aceleración del ritmo cardíaco, contracturas, dolor de cabeza, malestares estomacales, ligera depresión, apatía. Es más que estar muy cansado, se pierde el interés por todo, estamos quemados. No queda nada vital que nos conecte con la expectativa de que lleguen las vacaciones", manifestó respecto a los principales síntomas del síndrome de Burnout.



Si la persona tiene sintomatología orgánica, recomendó acudir al médico y realizarse un chequeo. Además, un psicólogo puede ayudar a ver de qué manera se ha afrontado el trabajo, qué energías se le ha puesto. En ese sentido, dijo que "uno a veces pone desmedidas en detrimento del descanso, la vida familiar, la vida social, hay desniveles. Suele suceder en los turnos rotativos, guardias médicas, temáticas de trabajo con enfermos terminales, hay un malestar insostenido. Hay cosas que se pueden plantear en los lugares de trabajo y revertise".