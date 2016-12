Reiteran los requisitos a la hora de viajar y para el traslado de menores

Requisitos a la hora viajar

Con motivo de la celebración de la Navidad es intenso el movimiento de gente en la terminal de ómnibus de Paraná. Al respecto, Darío Acuña, de la empresa Zenit, señaló que "hubo bastantes ventas para los días jueves, viernes y sábado y también para la semana próxima para la gente que se va a pasar año nuevo a otra localidad".Asimismo dio cuenta que todos los servicios provinciales "salen con un adicional. Como pasa todos los años, la mayor demanda se da para dentro de la provincia", siendo Concordia, Colón, Federación, Villaguay los destinos más requeridos.Por otra parte, indicó que "hay gran demanda" para los distintos puntos turísticos de la provincia de Córdoba y la Costa Atlántica a partir de los primeros días de enero. Además se registra una importante venta de pasajes hacia Brasil y Uruguay.Respecto a los precios, recordó que "por el momento no ha habido modificaciones en los precios, los cuales se viene manteniendo desde el último aumento que tuvo lugar en el mes de octubre".Acuña recordó que desde el 1º de diciembreen mano. No se aceptan licencias de conducir ni otro tipo de identificación. En caso que lo hayan perdido o no lo tengan por determinados motivos, deben realizar una denuncia de extravío, "sino no pueden abordar el micro".En lo que respecta a los menores de edad, recordó que desde el mes de noviembre rige una resolución por la cua. "Si viajan con hermanos, tíos o abuelos, deben venir los padres personalmente a la boletaría a firmar una autorización".En tal sentido, remarcó que en las últimas semanas"porque se van a pasar Navidad con una tía o algún padre. El requisito del DNI fue muy difícil llevarlo a cabo porque mucha gente no lo lleva encima pero ahora se está encaminando y todos los días tenemos que autorizar a menores para viajar".La autorización requerida está disponible en la web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por si alguien quiere adelantar el trámite, caso contrario en las ventanillas de las empresas de colectivo están disponibles. Además se debe adjuntar fotocopia del DNI del menor y del padre o madre que firma autorización y de la partida de nacimiento.