Preocupan en Chajarí, una dogo abichada y galgos en mal estado de salud

Como siempre sucede en Chajarí, continúan apareciendo animales en malas condiciones de salud debido a que los vecinos, no pueden o no quieren tenerlos, y llaman al municipio esperando que éste dé una solución a los inconvenientes pero el área de Zoonosis municipal no tiene la posibilidad de recolectar estos animales y reubicarlos.Un caso que no deja alarmar y que ya se torna común en la localidad, fue el caso de la Dogo Argentino pura que apareció en un domicilio de Malvinas 1630. El animal estaba abichado y deberán amputarle la cola porque de lo contrario, podría morir."Es difícil ir a los domicilios a buscar animales ya que no contamos con el personal para hacerlo. Nosotros trabajamos en Zoonosis y dos veces por semana cerramos el departamento para poder ir a trabajar a los barrios, también hay que tener en cuenta que por lo general los perros tiene dueños pasa que no los cuidan", advirtió a, el responsable de la repartición municipal, Alan Aispuru.Zoonosis trabaja con la protectora de animales y colaboradores, para reubicar a los animales abandonados, pero en caso de no poder hacerlo, son llevados a la perrera municipal.Y este fue el caso de cuatro galgos de gran tamaño que fueron trasladados hasta la perrera después de la prohibición de las carreras de estos animales. "Son animales que comen mucho y nosotros nos tenemos que hacer cargo de ellos, además de los otros ocho galgos que ya teníamos", advirtió Aispuru."Es importante que la sociedad reflexione, sobre todo, que tomemos conciencia apuntando a la gente que paga una entrada para esas actividades, los que la realizan sabrán lo que hacen, pero quienes van de espectadores, deben saber del maltrato animal porque si ellos no fuesen a ver, ni siquiera se llevaría a cabo la práctica", instó el responsable de Zoonosis de Chajarí en relación a las carreras de galgos. "Creo que estamos avanzando como sociedad y esperemos que estas cosas se vayan terminando", cerró.