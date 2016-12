Apostador ganó más de 1 millón de pesos en Colón

El afortunado jugador se alzó con más de 1 millón 700 mil pesos, luego de pasar por la agencia N° 1199 "Los mellis de la suerte", ubicada en calle Paysandú 627, de Colón, tras completar la boleta que tiene un costo de $2 y acertar los números que finalmente resultaran favorecidos: 03 09 17 49 68 71 93.



Se trata de un juego de azar que sortea en forma diaria con el pozo acumulado, un mes por Lotería de Entre Ríos y otro por Lotería de Santa Fe.



"Nos enteramos el sábado por la mañana. Fue el único que acertó los 8 números y ganó $1.738.583", comentó a El Entre Ríos Adriana Gómez, propietaria de la tómbola portadora de la buena noticia para este apostador.



"Yo tengo la agencia hace 8 años y es la primera vez que vendo un premio de esa índole", dijo con alegría. Y acotó que "no sabemos quién es el ganador hasta que no se presente el cliente con la boleta para controlarla, ya que no nos queda ningún nombre ni comprobante porque las jugadas son totalmente anónimas".