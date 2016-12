Foto: Tomasa llegó a los 100 años Crédito: Maximaonline

Tomasa La Paz cumplió 100 años y lo celebró con sus 9 hijos, 31 nietos, 58 bisnietos y 10 tataranietos. La abuela vive en Gualeguaychú y admitió la felicidad del momento. "Estoy muy contenta, porque me siento realmente bien, y rodeada por mi familia", expresó a Radio Máxima.



"Trabajé en el campo, haciendo quesos, de la leche que ordeñábamos. Es por esto que siempre fui una mujer muy trabajadora", recordó.



Sobre sus secretos para llegar a esta edad, expresó: "Yo como de todo, no tengo problemas. Me gusta mucho el asado, y las comidas en familia".