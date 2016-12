Cómo tener una alimentación saludable en las fiestas

Foto 1/2 Foto 2/2

A juzgar por las tradiciones, éste es un momento en donde las comidas hipercalóricas, ricas en grasas, azúcares y sodio, se encuentran a la orden del día.

Por tal motivo, desde la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) destacaron la importancia de que los obesos, diabéticos e hipertensos, "tengan especial cuidado, así como quienes padecen problemas renales, sobre todo por las consecuencias que estos excesos pueden ocasionarle a su salud".



"Ante las altas temperaturas, siempre elijamos comer de manera más liviana, seleccionando alimentos más frescos, ricos en agua y bajos en calorías; como frutas, verduras frescas y carnes magras. Por otro lado, es fundamental hidratarnos bien durante todo el día; recordemos que las frutas y verduras contribuyen a aumentar nuestra ingesta de agua, así como las infusiones y gelatinas", remarcó la Fundación Cardiológica, a través de un comunicado.



La entidad indicó que otro punto importante es "no saltearse comidas", ya que "aprender a comer y seleccionar lo que más nos conviene en cada momento, se vuelve fundamental para lograrlo".

"Si salteamos comidas, llegaremos a la próxima con más hambre y ansiedad, lo cual favorecerá que comamos más", indicaron los especialistas de la Fundación.



Además, para ahorrar calorías para la cena, durante el día es posible "priorizar" las frutas y verduras, ricas en fibra y agua, las cuales mantendrán saciados durante mayores períodos de tiempo.

Por su parte, los expertos afirmaron la necesidad de que "la mayoría del plato esté ocupado por ensaladas o verduras", lo que ayudará a tener menos hambre a la hora del postre y poder quedar satisfechos con una porción más pequeña de aquellos alimentos que integran la mesa dulce.



Por otro la Fundación Cardiológica Argentina indicó que "la cantidad también resulta clave en estos momentos", por lo que se pidió no perder la cuenta "del número de veces" que se sirve, , ya que no sólo las calorías, sino también el sodio, los azúcares y las grasas se verán multiplicados en cada ración de más.

"En conclusión, el equilibrio y la compensación se vuelven palabras fundamentales para estas fechas. La moderación es clave. Aún cuando se consuman alimentos de menor valor calórico, debemos visualizar un tamaño adecuado de las porciones que nos servimos", indicó el comunicado de la Fundación Cardiológica Argentina.



Asimismo, la actividad física puede ser en estos días una gran aliada para compensar los excesos, y mantener nuestro peso y corazón saludables.

Por ejemplo, el baile tiene beneficios físicos y emocionales excepcionales, y nos permite ir quemando algunas calorías de más sin casi darnos cuenta.



Consejos para tener en cuenta



1. Evite saltear las comidas programadas, es preferible que realice su desayuno y merienda más liviano, para poder "negociar" en el almuerzo o cena.



2. Los días o momentos previos a los festejos sea cuidadoso en la elección que haga de los alimentos como así también de sus formas de preparación, de esta manera evitará excesos indeseables.



3. Elija alimentos que le brinden: mucho volumen, pocas calorías y alto aporte de fibras, como verduras crudas, principalmente las de color verde, frutas, con control, prefiriendo las de mayor contenido de agua (cítricas, frutillas).



4. Utilice la sal con moderación, evite agregarla en las comidas y limite el uso de fiambres, embutidos, chacinados, pescados envasados, quesos, aderezos y salsas comerciales, alimentos en conserva (aceitunas, pickles, salsas), alimentos de copetín (palitos fritos, papas fritas, maníes, etc.), que son muy altos en sal y muchos, además, en grasas.



5. Utilice carnes magras, retire la piel de las aves y la grasa visible de las carnes.



6. Prefiera los cereales y panes integrales.