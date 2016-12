Una vez más, registran largas filas de argentinos que van de compras a Paraguay

El viaducto San Roque González de Santa Cruz que vincula a esta ciudad con Encarnación, Paraguay, está colapsado. Son largas filas de vehículos, colectivos, motos, de gente tratando de abordar el tren para ir a comprar cualquier tipo de mercaderías del otro lado del Paraná, donde todo cuesta menos de la mitad que de lo que se consigue en el país.



Con las fiestas navideñas cerca, el problema es mayor. Las colas se extiende a lo largo de ocho kilómetros en la cabecera argentina, con temperaturas que oscilan en los 35º.



Hace una semana, autoridades paraguayas celebraron que en el lapso de dos años, viajaron 2 millones de pasajeros en un tren de dos vagones con capacidad de transportar a 160 por viaje, que dura 12 minutos.



Intenso movimiento



Hace poco estuvo en la capital misionera el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García, quien comentó que en las oficinas de Posadas se registra la mayor actividad en la Argentina, superando incluso a las oficinas del aeropuerto de Ezeiza.



Debido a las diferencias cambiarias, decenas de miles de argentinos adquieren en comercios paraguayos electrónica, ropa, calzados, juguetes, adornos navideños, celulares, aires acondicionados, lavarropas, alimentos enlatados, a un valor muy inferior a lo que se paga en poblaciones limítrofes de Misiones, donde la actividad comercial está paralizada.



Según Fernando Vely, presidente de la Cámara de Industria y Comercio, "nunca registramos una crisis similar". Opinó que "si la fuerte presión tributaria no baja sumada a la 'aduana paralela' creada por la Dirección de Rentas de Misiones, además de impuestos federales, provinciales, municipales, aseguradoras de riesgos de trabajo, aportes jubilatorios más al 21% en concepto de IVA, algo que en el Paraguay no sucede, la caída será peor".



Seguidamente el empresario comentó: "Estimamos que seguirá el cierre de locales en cadena, lo que implica pérdida de trabajo para muchas personas, porque en Posadas no hay industrias y el incremento de empleos públicos en los últimos diez años resulta incomprensible".



Precios y sobreprecios



Según vecinos consultados por LA NACIÓN, que semanalmente cruzan para hacer compras en Paraguay, se puede conseguir un celular IPhone en 9 mil pesos cuando en la Argentina las ofertas no bajan de los mil dólares; un par de zapatos de primera calidad se vende a 2.100 pesos pero en Posadas -por la misma suma- se adquiere solo un par. La lata de atún importado de 120 gramos cuesta $20; en negocios locales el mismo alimento no baja de $55.



Lavarropas de última generación cuestan alrededor de 6 mil pesos mientras aquí se venden a 16 mil. El contrato de compraventa se hace del otro lado del río. Ingeniosamente, con pequeños sobreprecios se colocan en las puertas de domicilios posadeños. ¿Cómo pasan los controles aduaneros?.



Otros casos interesantes son los juguetes: un autito a control remoto en Encarnación se vende a mil pesos argentinos, el doble de los que cuesta acá. Remeras de marca (a menudos los paraguayos las falsifican) pueden adquirirse en 500 pesos.