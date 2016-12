Detectan mayor concentración de alacranes en una zona céntrica de Concordia

"En las zonas donde tenemos más problemas, vamos ir a hacer una charla educativa, para que la gente sepa cómo tiene que manejarse; y después vamos a fumigar el lugar", detalló el funcionario a Diario Río Uruguay.



En ese marco, aclaró que si bien hay muchas viviendas con el problema detectado, fundamentalmente se ha notificado el problema en la zona céntrica, en cercanías de la ex Asistencia Pública.



Ya subrayando uno de los aspectos centrales de la prevención, Ferrando comentó que es "el poner una malla metálica en todas las rejillas de los desagües, para que el bicho no salga". Además, "se busca si dentro de la vivienda, existen nidos", puntualizó.



Dentro de los lugares a revisar, mencionó "debajo de las macetas, donde haya palos, en alfombras y puertas".



Casos

Vale mencionar que a la redacción de Diario Río Uruguay, han llegado algunos mensajes alertando de la presencia de estos animales ponzoñosos; especialmente en inmediaciones de calles Ramírez, Brown, Saavedra y sus alrededores.



La presencia de ejemplares vivos se viene detectando con más asiduidad desde los primeros días de noviembre.



Desde el Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica, dependiente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, se ha encarado una campaña de difusión, tendiente a dejar algunos puntos en claro.



En ese sentido, se ha especificado que más del 80 por ciento de los casos de alacranismo son leves y el dolor no es un parámetro de gravedad. Ante un cuadro leve se indican analgésicos y la aplicación de hielo en la zona de la picadura para anestesiar y retrasar la difusión del veneno. Los casos moderados y severos llevan antiveneno y el procedimiento de urgencia está protocolizado.



La familia de alacranes más peligrosa en Argentina es el Tityus trivittatus. Se los puede identificar por su cuerpo amarillo claro con tres bandas longitudinales más oscuras en el lomo, pinzas largas y delgadas y en el último segmento de la cola dispone de un aguijón y apófisis donde está la glándula de veneno.



Los escombros y tuberías son los refugios de los alacranes. Sus depredadores naturales son los gatos y también los patos, gansos y gallinas, en el ámbito rural.



Otra pauta de cuidado es el uso de creolina o material desengrasante en las cañerías. Esto contribuye a no facilitar la provisión de alimentos, disminuyendo su población.



Una importante recomendación es colocar burletes en las puertas y ventanas con grandes espacios de luz y alambres mosquiteros. Es prioritario el revoque de paredes y rellenar las grietas en pisos y techos.



En lo que respecta a la protección personal, es importante generar el hábito de revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de ponérselos, especialmente si quedaron tirados en el suelo. El alcance de la sugerencia también implica sacudir la ropa de cama antes de acostarse, sobre todo donde habitan bebés y niños. Si hay bebés, las patas de la cuna se deben colocar dentro de frascos de vidrio porque los alacranes no trepan el vidrio.



Otras indicaciones de interés son: Alejar las camas de las paredes, que no caiga la ropa de cama al piso ni que caigan cortinas sobre los respaldares; no meter la mano a ciegas en alacenas y estantes; evitar caminar descalzos, máxime al levantarse al baño por la noche sin prender luces.