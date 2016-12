La desgarradora carta que dejó un viverista al no poder seguir produciendo

María Rosa Unrein, la esposa de Raúl Huber, el viverista de 62 años que tomó una drástica decisión el pasado 22 de noviembre en La Criolla, reveló la desgarradora carta que le dejó su marido.



La mujer, sobre el día de la tragedia, rememoró: "Ese día yo me fui a las 11 a dar clases a Concordia y a las 12 me enteré por mi hija de su decisión. Él estaba muy depresivo desde hacía unos seis años, cuando el Senasa decidió suprimir los viveros cítricos a campo. Durante 45 años hizo viveros, su familia es una de los pioneros en la zona. Él nunca tuvo plantas infectadas. Muchas veces me dijo que si le entraban a cortar plantas a su vivero, iba a agarrar un arma y los iba a matar, para luego suicidarse. Él nunca aceptó en su cabeza que eliminando plantas sanas se pudiera erradicar la enfermedad".



Consultada si tenían problemas económicos, Unrein apuntó: "Obviamente que el Senasa al no dejarlo trabajar, no estábamos pasando por el mejor momento. Hace unos años se había comprado su último tractor, que vale un millón de pesos, y unas camionetas. Todos los días lloraba dentro de su vivero por esta situación. Nosotros nos hicimos de abajo. Nos casamos hace más de 40 años, tenemos tres hijos, y comenzamos viviendo en un rancho de barro, sin luz ni agua. En todos esos años aportamos muchísimo a la citricultura. A él lo conocía todo el mundo del citrus".



"Lo que sucedió es muy injusto con alguien que trabajó toda la vida", lamentó la mujer.



"Hago pública la carta (encontrada en el lugar del suicidio y autenticada por la Justicia) para que se sepa lo que pasó. Esto es muy injusto, perder a mi compañero de toda la vida por una disposición que no está claro que evite un problema. Él se mató sentado en su cajón de injertar, dentro del vivero. Todo un símbolo", recordó la viuda.



La desgarradora carta que dejó el viverista



"Mi enfermedad me da totalmente igual, (sufría diabetes) sigan luchando, Yo no puedo más. Les pido perdón a todos. Los amo y los amaré siempre. No puedo vivir así, me cortó los brazos el Senasa y toda la camarilla que los acompaña. Una planta que sale de los techos (invernáculos) va al campo, y si ahí?", es el texto que escribió el hombre, quien no comprendía la decisión del SENASA de eliminar aquellas plantas sospechosas para HLB, la enfermedad que provoca deformaciones en los brotes, coloraciones variadas en los frutos y otros. (ElEntreRíos)