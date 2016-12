Confirmaron que los casos de Leishmaniasis en Concordia "son focalizados"

La Municipalidad de Concordia y el Gobierno provincial presentaron este martes, en el Centro Cívico, el estudio de prevalencia de leishamanisis, que profesionales de los equipos de salud realizaron en esa localidad, con el objetivo de tener un diagnóstico certero del grado de incidencia de la enfermedad en la ciudad.El Subsecretario de Salud del municipio, Alejandro Ferrando, comentó al respecto que "esto nos permite saber cuáles son las acciones específicas que debemos realizar y según cada zona, mejorando los controles que realizamos"."En Concordia desconocíamos cuál era la realidad, porque no contábamos con datos estadísticos", sostuvo al respecto el Subsecretario de Salud Alejandro Ferrando. "Por eso, el Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente Guillermo Echenause y el intendente Enrique Cresto impulsaron la realizaron de este estudio junto al área de Salud del Gobierno Provincial, con quienes estamos trabajando en la prevención de estas y otras enfermedades", especificó.Ferrando señaló que el resultado de los estudios realizados por los equipos profesionales del municipio y la provincia, determinó que "en la ciudad de Concordia la prevalencia de leishmaniasis es muy baja". Y especificó que "no es una problemática generalizada, sino que es focal, y que se distribuye en distintos barrios de acuerdo a distintos factores, algunos ambientales como predominancia de humedad, y otros factores como la existencia de gallineros o cría de animales", detalló. "Pero, no es general, eso es lo importante. Está focalizado, lo que nos permite reforzar las acciones preventivas de mejor manera. Con la Directora de Saneamiento Ambiental, Emma Carmona, y los veterinarios se está trabajando en los lugares de mayor riesgo", aseguró.Por su parte, la Coordinadora Regional de Salud de la Provincia, Dra Susana Calvo, observó que "este trabajo nos determina saber que está en ciertas zonas, y fundamentalmente poder continuar con los trabajos que venimos realizando en la prevención de leishmaniasis, con los veterinarios, de los distintos consultorios privados y lo estatal, ante la detección de cualquier sintomatología ".Calvo especificó que cuando se detecta un caso de leishmaniasis "los veterinarios concurren con el móvil de la Municipalidad o Provincia, se atiende a la mascota y se les informa a los dueños cuáles son las medidas de tratamiento y control en el hogar, para que la enfermedad no se propague".