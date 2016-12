Consejos para trasladar al perro cuando se viaja en las vacaciones

Así como planificamos nuestros viajes y prevemos todo lo necesario para disfrutar al máximo de las vacaciones, lo mismo tenemos que hacer con respecto a nuestros amigos de cuatro patas. ¿Qué debemos saber al trasladarlos en auto o avión? ¿Cuáles son los cuidados en la playa y la pileta? Para responder estas preguntas,charló con el doctor Baltazar Nuozzi, médico veterinario y amante de los perros, quién despeja todas las dudas.Para aquellos dueños que no suelen llevar a sus perros en el auto, lo aconsejable es que hagan un simulacro un par de días antes de salir de viaje. Subir al perro y dar una vuelta para ver cuáles son las consecuencias del paseo: algunos se marean, vomitan o hipersalivan. Luego hay que realizar una visita al veterinario para que el profesional determine qué medidas tomar para tratar de aminorar esos efectos.Otra de las cosas fundamentales en el auto es el cinturón de seguridad. El perro tiene que ir siempre atado por más corto que sea el trayecto. Y, por último, nunca dejes a tu perro encerrado en el auto.La hidratación también es un punto importante de los viajes en auto. Según la raza habrá que hacer paradas cada cierto tiempo para darle agua al animal. Este aspecto se puede entrenar: cuanto más acostumbrado está el perro a viajar, mejor se adapta a la situación.Lo primero es chequear que la playa admita perros. Aún en espacios aptos para ellos se hay que evitar que estén sueltos porque no todo el mundo se siente en armonía con los animales y puede haber niños que les teman. Hay que buscar el equilibrio para no molestar al resto de la gente que se encuentre en el lugar.Siempre deben llevar una chapita identificadora o un chip (se colocan debajo de la piel). Las estadísticas indican un notorio aumento de los perros perdidos durante los veranos y la falta de identificación es uno de los mayores inconvenientes en estos casos.porque puede dañarles las almohadillas plantares y, por supuesto, llevarles agua para mantenerlos hidratados (lo ideal es que tomen agua cada media hora).En términos generales, todo perro puede meterse al mar siempre que se le coloquen tapones en los oídos (se debe consultar con el veterinario).Es fundamental el secado al salir del agua. La acumulación de humedad en la piel del perro puede producir una infección de piel llamada parche caliente que es compleja de tratar.Los recaudos deben ser los mismos que en la playa. Se agrega el cuidado de la ingesta del agua por la concentración de cloro que es dañina para el animal.Las condiciones del viaje en avión con animales dependen del destino. Por ejemplo: si el viaje es a Europa, el perro debe ir con un chip y con un informe especial de su veterinario. Lo recomendable es hablar con el profesional que sabrá qué requerimientos se deben cumplir para cada región.. Este documento se debe realizar 10 días antes del viaje. Fuente: (La Nación).-