Paseaban por el Parque San Carlos en un Fiat 600 y el auto comenzó a incendiarse

Foto 1/2 Foto 2/2

Ante el ruido de la explosión y gritos de la niña, rápidamente acudió el Guardaparque, Marcelo Cortiana, quien junto al personal de Seguridad del Castillo, lograron sofocar el incendio y ayudar a la familia.



El encargado del Parque San Carlos, Maximiliano Benedetto, contó a Diario Río Uruguay, que "una pareja con una nena paseaban por el parque cuando se le incendió el auto, rápidamente actuó el guardaparque y no pasó a mayores".



"La familia circulaba por una de las bajadas del costado del Castillo camino a Salto Chico", especificó el funcionario.



Respecto a la asistencia a la familia, Benedetto señaló que "se les dio un poco de agua y llamamos a la ambulancia, pero afortunadamente no fue nada".



Por último, el administrador del Castillo San Carlos expresó que "quiero destacar el personal con el que contamos, no sólo en el Castillo sino en todo el parque San Carlos que siempre están atentos a cualquier cosa que pase en el predio". Teniendo en cuenta que "tiene 15 hectáreas, es un predio muy grande".