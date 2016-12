Método para evitar que tus mascotas sufran la pirotecnia

Llegan las fiestas de fin de año y una vez más nuestras mascotas empiezan a padecer los efectos de la pirotecnia. La costumbre de tirar cohetes para estas fechas sigue siendo una de las principales causas de extravíos y accidentes de perros que huyen atemorizados de sus casas.



Las recomendaciones para prevenir estas malas experiencias se multiplican en esta época, ya que son muchas las familias que pecan de "exceso de confianza" ("Mi perro no se asusta", "Mi perro está acostumbrado a estar en la vereda y no se va", "Nosotros dejamos la puerta abierta tranquilos porque mi perrito nunca se escapa", etc). El ruido ensordecedor de las bombas de estruendo puede provocar reacciones imprevistas en un animal víctima del pánico.



Las medidas de seguridad que se recomiendan para que las mascotas no padezcan las consecuencias de la pirotecnia son conocidas (no dejarlas en la calle y brindarles refugio seguro, nunca dejarlas en techos ni balcones, dejar la música a volumen alto para aminorar el ruido exterior, sedarlas, etc.). Pero existe además una terapia sencilla y efectiva, indicada para animales que padecen miedo a los ruidos estruendosos. Se llama Método Tellington Touch, más conocido como TTouch.



María Emilia Padilla, médica veterinaria, precisó que esta terapia desarrollada por la adiestradora y especialista canadiense en conductas animales Linda Tellington Jones, ayuda a las mascotas a sobrellevar el estado de pánico.



"Es una terapia no invasiva cuyo objetivo es estimular vías neuronales con movimientos poco habituales que liberan hormonas que disminuyen el estrés, logrando mayor relajación por parte del animal y, como consecuencia, mejor respuesta ante estas situaciones", explicó la profesional. Padilla comenzó a interiorizarse acerca del TTouch con la intención de aplicarlo en sus propias mascotas, que todos los años sufrían ataques de pánico con la pirotecnia.



"En estas fechas, los veterinarios recibimos innumerables consultas por animales accidentados y quemados. Además se ven cientos de casos de animales perdidos. Lograr la "Pirotecnia Cero'' a esta altura del año ya es un tanto difícil.



Los dueños deben "ocuparse' de sus mascotas porque eso forma parte de la tenencia responsable. Si nuestra mascota sufre de pánico, debemos utilizar todas las herramientas que existen para disminuir o lograr que sobrelleve ese momento de la mejor manera posible", remarcó Padilla.

El TTouch incluye numerosos métodos para diferentes ocasiones. En el caso particular del miedo que les producen a nuestras mascotas los ruidos estruendosos, la terapia creada por la etóloga Tellington Jones ofrece dentro de sus variantes el The Half Wrap, que le brinda al animal mayor confianza a través del uso de una venda semielástica o una tela.



Paso a paso



* Se coloca el centro del vendaje a través del pecho del perro.

* Se cruzan los extremos a la altura de la espalda y, luego, por debajo del vientre.

* Se toman ambos extremos a la altura del lomo y se los asegura con algún broche.



En el caso de hembras preñadas, el vendaje envoltorio puede llevarse hacia adelante para no ejercer presión sobre el abdomen gestante.



Emilia Padilla indicó que hay que asegurarse de que el vendaje esté asentado de manera pareja sobre la piel y el pelo del perro, que esté lo suficientemente ajustado como para brindarle confort pero sin apretado. "Si se nota que el perro está incomodo, mejor retirarlo. Por otor lado, si el vendaje se encuentra muy suelto, no dará resultado", advirtió.



Con respecto al tiempo que el animal debe llevar el vendaje, la médica veterinaria señaló: "TTouch es una terapia y, como tal, lleva un tiempo de sesión. Lo ideal sería colocarlo media hora antes de los ruidos, para lograr mejores resultados. Ahora, si por diferentes razones la mascota no pasa las fiestas junto a sus dueños, recomiendo dejarla vendada media hora antes de irse".



Por último, Padilla remarcó que Half Wrap no es un "vendaje antipirotecnia", sino uno de los Métodos TTouch que ayuda al animal a sobrellevar el miedo brindándole mayor confianza y seguridad en sí mismo. "Si este método es combinado con otros consejos de seguridad obtendremos mejores resultados para nuestra mascota", indicó.



Colocarle el vendaje y dejarla desprotegida en la vereda, a la buena de Dios, seguramente no la librará de extraviarse o de sufrir un accidente en su huida desesperada.



Medidas de prevención



Ante la pirotecnia, es necesario tomar recaudos para proteger a nuestras mascotas. Estas medidas, sumadas al vendaje TTouch, seguramente ayudarán a nuestros perros a sobrellevar estas fechas:



* Identificación: Es sumamente importante que nuestra mascota esté identificada, ya sea con una chapita o un papel (con nombre y número de teléfono) adherido a su collar.

* Refugio: Buscar un lugar en la casa en donde el animal se sienta contenido, cómodo. Si no es su lugar habitual, trasladar "sus cosas" (juguetes, colchones, etc.) para que el animal se sienta cómodo en ese sitio.

* Ruidos normales: Encender el televisor o poner música con volumen alto para que se atenúen los ruidos del exterior.

* No sobreproteger: La sobreprotección del animal ante una situación de stress incrementa aún más ese estado. Lo ideal en estos casos es lograr la distracción.

* Sedantes: Se deben usar bajo prescripción del veterinario de cabecera.

