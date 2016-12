La obligatoriedad de presentar el DNI para viajar genera conflictos en Crespo

El Gobierno Nacional oficializó la creación del "Régimen de Control de Identificación de Pasajeros" de los servicios de transporte automotor. Sin embargo, la aplicación se torna dificultosa. Aseguran que es por falta de costumbre y por la poca difusión que tuvieron los cambios establecidos.



Desde la boletería de Crespo se informó a FM Estación Plus 94.3, que "un buen número de personas se resiste a presentar el DNI" y ante la insistencia y la intención de explicarles acerca de la obligatoriedad de solicitarlo, más de una persona ha reaccionado mal, con exabruptos y actitudes agresivas, por lo que se solicitó la intervención de la fuerza de seguridad. "Hasta al propio oficial le faltaron el respeto", afirmó la encargada de la venta de pasajes en la ciudad.



La nueva medida entró en vigencia el 1º de diciembre y establece que los pasajeros "deberán portar documento nacional de identidad, cédula de identidad o pasaporte, a fin de acreditar su identidad para el uso del servicio de transporte". Es obligatorio presentarlo para reservar o comprar pasajes y portarlo durante todo el viaje, ya que "debe coincidir con el documento denunciado al momento de la compra o reserva del boleto o de la contratación de la programación turística".



Según la Resolución, "es responsabilidad del pasajero velar por la integridad y veracidad de los datos consignados en el boleto o voucher".



Desde la boletería de la Terminal de Ómnibus de Crespo indicaron que el pedido no es caprichoso, sino que la modalidad es registrada en un sistema virtual, conocido como Sistema Informático de Expendio de Pasajes y periódicamente se reporta reporta a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, al momento de la partida del servicio público. Asimismo, el chofer de la unidad está obligado a contar con una copia de la nómina de pasajeros.



El gobierno estableció que "en caso de presentarse un pasajero que no portase el documento de identidad correspondiente, no podrá abordar el servicio, salvo el supuesto en acreditare haber formulado la correspondiente denuncia o exposición de extravío, robo o hurto de la documentación requerida para abordar el servicio y contare con el correspondiente certificado de documento en trámite".