Advirtieron sobre una importante grieta en un puente del norte entrerriano

El puente Paso Medina que está ubicado sobre Ruta Provincial 6 en La Paz, está cada vez más peligroso, según advirtieron los vecinos a; es que una grieta está cada vez más grande."Ojala no pase nada grave, porque por el mismo puente siguen pasando colectivos, camiones y toda clase de vehículos, ojala no llegue a eso para que se busque una solución", advirtió un paceño.Según rememoró, fue el senado Edgardo Ballestena el que se refirió al estado del puente y de la Ruta 6, pero hasta el momento no hay novedades sobre reparaciones de ambas estructuras."Nos encontramos con un grave problema que es el puente que pasa por el Arroyo Feliciano, Paso Medina. En este puente que tiene seis luces y una longitud de 180 mts., tenemos que levantarlo y reparar todo un sector donde se asientan los pilotines", había señalado el senador. "Por este problema y en su reparación tendremos que cambiar el tránsito, por lo que ya hemos estudiado un camino alternativo que sería entrar por la Ruta 1 luego retomar la Ruta 50 por el puente Picada Berón y así llegar a Yeso; esto significa recorrer caminos vecinales, unos 49 km, por unos 4 o 6 meses que es el tiempo que nos llevara concluir con esta obra", explicó.Por ende, "entendemos que el tema de la obra de la ruta 6 es mucho más grave de lo que nosotros pensábamos", había recalcado Ballestena.