Caos en Buenos Aires por paro del transporte público: Sin subtes ni trenes

Una virtual paralización de los medios de transporte públicos de pasajeros provocó hoy caos en las grandes ciudades del país y, especialmente, en Buenos Aires, donde decenas de miles de trabajadores se vieron impedidos de concurrir a sus empleos.La medida, traducida en una serie de asambleas, resultó en la práctica en un paro de transporte durante las primeras horas de la mañana para exigir un alza en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.Trenes, metro y ómnibus no funcionaron en las primeras horas de hoy, al igual que los buses de larga distancia y aviones. Entre las 7 y las 12 locales cada sindicato prevé realizar anuncios sobre cómo continúa la protesta. En forma paralela, el gobierno de Mauricio Macri negocia con las cúpulas gremiales para destrabar el conflicto.A partir de las 7, comenzaron a funcionar los ómnibus de pasajeros, pero en Buenos Aires no había metro ni trenes hasta el mediodía.La falta de transporte hizo que aumentara el uso de vehículos privados, lo que congestionó el tránsito a tempranas horas de la mañana.Tanto los delegados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como los metrodelegados advirtieron que a las siete de la mañana se realizarán asambleas para definir la continuidad de la medida de fuerza.En tanto, desde Trenes Argentinos se emitió un comunicado cerca de las 4 de la mañana, en el que se informó el cese del servicio hasta las 12 del mediodía: "Desde las 4 hasta las 12 de la mañana no circulará ningún tren de las líneas Roca, Belgrano Sur, San Martín, Sarmiento, Mitre y Tren de la Costa por un paro convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) (?) La prestación se retomará una vez que culmine el paro y se irá normalizando a medida que el personal llegue a sus puestos de trabajo".: No hubo servicio entre las 5 y las 7 de la mañana. El servicio comenzó a normalizarse en las principales terminales poco después de las siete.: No salen formaciones desde las 4. El paro se extenderá hasta las 12 del mediodía.: El servicio está suspendido desde las 5 de la mañana y el paro se extenderá hasta las 12.30 del mediodía, según confirmó el Secretario General de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli.: Las asambleas comenzaron a las 4 de la mañana pero aún no está definido el alcance de la medida. Aerolíneas Argentinas y Austral suspendieron sus vuelos hasta el mediodía.: no están afectados por la medida, trabajan con normalidad.