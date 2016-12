Tiene 12 años, sufre fibrosis quística y no puede seguir viviendo en un basural

Brian tiene 12 años y desde que tenía 20 meses sufre fibrosis quística, una enfermedad que afecta todo el sistema respiratorio, el páncreas y paulatinamente va deteriorando todo el organismo. Vive en un barrio muy humilde de la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, y las condiciones en que habitan él y su familia están muy lejos de ser dignas.



La precaria vivienda se encuentra en lo que puede llamarse un enorme basural de casas precarias donde cada vecino sobrevive como puede. Los médicos que atienden a Brian sugieren que cuanto antes este chico debe disponer de otra vivienda pues es imposible que sus horas sigan transcurriendo en ese lugar. La casilla del matrimonio formado por Griselda y Cristian Cáceres está en el barrio Las Galicias. El único lujo es la luz ya que no hay cloacas y el intenso humo y los olores nauseabundos pintan una escenografía propia de una película de terror.



"En este lugar, la vida de mi hijo se acorta hora a hora. Estamos rodeados de basura y el incendio de residuos es constante. Brian no puede salir de estas cuatro chapas porque cuando asoma la nariz el aire es irrespirable", comenta el papá del niño.



Según el hombre, en el hospital de Río Cuarto no contaban con los medios necesarios como para que su hijo afronte la enfermedad y debieron trasladarlo a la ciudad de Córdoba, donde hoy es atendido en otro nosocomio: la Santísima Trinidad.



Respecto de esto, Griselda comenta: "El diagnóstico nos lo dieron en la capital provincial, en Río Cuarto nadie sabía de qué se trataba la enfermedad de mi hijo".



En 2015, en un programa periodístico, el por entonces gobernador José Manuel de la Sota le prometió al pibe que iba a conseguirle una vivienda. "Se lo dijo en la cara, se lo aseguró. Hay fotos y videos de eso, sin embargo todas fueron palabras. Nada de eso pasó. Es más, le remarcó que iba a tener su habitación propia y una pieza para cada uno de sus hermanos, porque él entendía ese sufrimiento", agrega Griselda.



De todas maneras y más allá de lo doloroso que resultan las promesas incumplidas frente a este tipo de situaciones, lo cierto es que Brian necesita un lugar más digno para afrontar su delicado estado de salud. Quienes puedan tender una mano deben comunicarse con Cristian Cáceres, el papá del niño, al 0358 155078505.



Enrique Martín Axalan Sanjuan Burlotti, un colaborador en temas solidarios, también apoya la causa Brian desde su Facebook: Grupo Ángeles de la vida-Donar es dar vida. En el 011 1523157055, él puede brindar más datos sobre el duro trance que atraviesa este chiquito cordobés.

Fuente: Crónica