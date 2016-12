Foto: Árboles caídos y vehículos dañados por la tormenta en La Paz

En la tarde de este domingo una fuerte tormenta se abatió sobre La Paz, con fuertes ráfagas de viento que causaron caída de árboles e inconvenientes en las calles de la ciudad. La lluvia fue muy intensa.



Los más afectados fueron los vehículos estacionados en las calles, que se vieron dañados por los grandes árboles caídos, mientras que, en principio, no se registraron problemas en las viviendas o con los vecinos. Máquinas de la Municipalidad trabajaron para solucionar los inconvenientes.



Asimismo, el viento provocó daños en varios de los gazebos, por lo que se suspendió la Feria Navideña hasta tanto se acondiciones los stands.



En Paraná

Por otra parte, en Paraná, la abundante caída de agua en un corto lapso junto al viento registrado el domingo provocó que vecinos pidieran ayuda a personal de Protección Civil de la Municipalidad. Según indicó el director de Protección Civil de la Municipalidad, recibieron unos 30 llamados en los que vecinos de distintas partes de la capital entrerriana solicitaron ayuda.



"Entre las 12.30 y las 15 de este domingo, en Paraná cayeron unos 25 milímetros de agua. Lo que significa que no fue mucha y no trajo grandes complicaciones. Sí se registró la caída de algunas ramas y árboles y se taparon las cloacas, pero afortunadamente no pasó a mayores", contó Diana.