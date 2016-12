No tomar rutas alternativas, la recomendación para argentinos que van a Brasil

Un camión volcado al costado de la banquina. Un Volkswagen Gol destruido. Una mujer internada en gravísimo estado. El accidente sucedió en la ruta BR-285 en la tarde del viernes, a pocos kilómetros en donde se accidentó el micro con estudiantes secundarios de escuelas de Misiones. Es una de las rutas más peligrosas del país y al mismo tiempo una de las más transitadas por los argentinos que quieren llegar a las playas del sur brasileño. Se calcula que este año habrá más de 1.5 millón de turistas argentinos, y una buena parte de ellos llega a Brasil por tierra. Por eso, el accidente del micro es un llamado de atención importante para los que van a salir a la ruta, y una buena manera de poner atención a la planificación del viaje. Los especialistas coinciden en que las rutas más seguras, con mejor señalización y mejor trazado pueden tener más tráfico, pero son preferibles a los caminos alternativos.



La BR-285 recorre de este a oeste el estado de Rio Grande do Sul y parte de Santa Catarina. Son 674,5 kilómetros en una geografía serrana, con muchas subidas y bajadas. Eso implica que la mayoría del transporte interno se hace con camiones (sería imposible hacerlo con ferrocarriles), y ese tránsito continuo es lo que hace peligroso el camino. De hecho, los vecinos de la ciudad de Sao José dos Ausentes, a unos 50 kilómetros de donde se produjo el accidente de los argentinos, reclaman una repavimentación de un tramo, pendiente desde 2012.



Antes del vuelco del micro con estudiantes misioneros, el último antecedente con víctimas fatales había sido el 23 de noviembre, cuando un accidente entre un camión y un auto provocó la muerte de un joven de 34 años. En la mayoría de los accidentes aparecen los mismos protagonistas: un camión, un vehículo que circulaba a gran velocidad, un auto que intentó sobrepasar un camión en una zona no permitida. También las consecuencias de que sea una ruta muy usada por camiones: ondulaciones en el asfalto, tramos sin banquinas y baches. Según un relevamiento de Clarín, durante este 2016 hubo al menos 16 víctimas fatales en esa misma ruta.



De acuerdo al CESVI Brasil, las infracciones más comunes en ese tramo son por "exceso de velocidad", "Sobrepaso en zona no permitida" y "uso del celular mientras se maneja". Según Cesvi, "los conductores argentinos deben prestar atención porque el tránsito de vehículos pesados y lentos es muy habitual, y los sobrepasos deben ser bien calculados"



En principio, hay que decir que el camino más utilizado por los argentinos es el del cruce fronterizo en Paso de los Libres-Uruguaiana, luego la BR-290 hasta Porto Alegre y desde allí, autopista hasta las playas en donde veranean los argentinos. Pero para evitar el tránsito, muchos optan por tomar la BR-285, sobre todo los turistas que viajan desde el norte de la Argentina.



A principios de 2016, un conocido contador público de la ciudad de Posadas que viajaba para veranear en Florianópolis sufrió un gravísimo accidente cerca de Ijuí, a pocos kilómetros del accidente fatal de los estudiantes misioneros.