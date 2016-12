"Mafalda" se editará por primera vez en sistema Braile

La tira "Mafalda y sus Amigos" se editará por primera vez en el sistema Braile a partir de un convenio que firmaron la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) a cargo de Yael Bendel, y el historietista Joaquín Lavado (Quino), en el marco del 75 aniversario de la Editora Nacional Braille y Libro Parlante.A partir de la firma de este acuerdo se llevará a cabo el proyecto "Descubriendo a Mafalda" y la publicación de la tira "Mafalda y sus amigos", que permitirá que por primera vez personas no videntes puedan tomar contacto con la obra del artista.Durante el acto, que se llevó a cabo ayer, se presentó un prototipo de la tira que se lanzará en 2017 y se distribuirá a las más de 30 instituciones que están inscriptas a la editorial que estará a disposición del público en general.En diálogo con, Bendel indicó que en febrero empezarán "a entregar las tiras para que sean distribuidas a personas no videntes y con capacidad visual reducida".La Editora Nacional Braille y Libro Parlante que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social implementa políticas inclusivas para promover el derecho a la educación, la recreación y la información de las personas con discapacidad visual.La Editorial brinda servicios de grabación, transcripción e impresión en Sistema Braille de todo tipo de materiales a pedido de instituciones, organizaciones, escuelas, bibliotecas y particulares.Además la Editorial presta el material disponible en la Biblioteca Braille "Julián Baquero" y la Biblioteca "Libro Parlante", ambas con un amplio catálogo de obras literarias, material educativo, publicaciones científicas y de interés general. Para solicitar el material se puede escribir a aeditorialbraille@senaf.gob.ar La Editora Nacional Braille y Libro Parlante fue fundada en 1941 y es la única imprenta oficial para ciegos de la República Argentina.Además presta gratuitamente a lectores de todo el país y del exterior los cuatro mil títulos, de más de 50 géneros, que contiene su Biblioteca Julián Baquero y cuenta con más de mil audio-libros y material didáctico readaptado que se distribuye estudiantes y docentes no videntes de todos los niveles educativos.