WhatsApp permitirá borrar los mensajes por error

A pesar de que los desarrolladores de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp no han revelado aún los detalles y características de la próxima actualización de su aplicación para dispositivos móviles, se ha descubierto en una versión Beta disponible que esta App permitirá a los usuarios borrar los mensajes enviados.



Dicha característica, nueva hasta ahora en WhatsApp, está disponible en la versión beta para el sistema iOS 2.17.1.869 para iPhone y fue descubierta por el usuario 'Beta tester' WABetaInfo. Lo novedoso de esta función es que, además de poder borrar mensajes en el teléfono del remitente, estos también lo harán en el del destinatario, siendo el texto original, escrito por error o por impulso, sustituido por el mensaje "el remitente ha revocado el mensaje" sin importar si el original haya sido leído antes o no por el receptor.



Tal como se ve en la imagen se lee que el usuario "revocó" un mensaje. En caso de que esto sea posible, entonces implicaría la posibilidad de que se elimine el contenido enviado.



A pesar de que no es seguro de que esta nueva opción esté finalmente disponible en la última la actualización de WhatsApp, normalmente las funciones que se ensayan en las compilaciones Beta de esta aplicación suelen publicarse.