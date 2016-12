Micro volcó en Brasil: el chofer habría cambiado de rumbo para evitar peajes

El micro de larga distancia que volcó en el sur de Brasil, con un saldo de tres muertos, no cumplió con el recorrido acordado "para evadir los controles y los peajes y tomó una ruta llena de camiones, sin banquina, y muy peligrosa", dijo la madre de un estudiante, que con su comentario explicó el desconcierto generalizado en torno al camino que tomó el ómnibus.



"El recorrido acordado con la empresa era cruzar la frontera por el paso internacional Bernardo Irigoyen, en Misiones, pero el micro tomó por Santo Tomé, en Corrientes, después de recoger a unos estudiantes en Oberá, para evadir controles y peajes por una ruta peligrosa", dijo Patricia Álvarez en diálogo con C5N.



Según la mujer, ese recorrido "expuso a los estudiantes a un trayecto riesgoso que no había sido lo acordado" y responsabilizó a la empresa por optar por un camino "angosto, sin banquina, y lleno de camiones".



El cambio de ruta coincidió con la confusión y el desconcierto que expresó el cónsul argentino en Uruguayana, Carlos Ayala, quien dijo a la agencia de noticias Télam que el paso Santo Tomé-Sao Borja "no es una ruta habitual para los turistas argentinos", al referirse al trayecto que tomó el micro con los egresados misioneros que esta madrugada se accidentó en Brasil.



El ómnibus volcó antes de las 2 de la madrugada en la ruta BR-285 en la localidad São Luiz Gonzaga, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, después de casi 12 horas de viaje, ya que de Posadas partió rumbo a Oberá y de esa localidad continuó a Corrientes para cruzar por Santo Tomé, lo que incrementó en 500 kilómetros más el recorrido pautado.