Argentinos olvidaron a su hija en una estación de servicio de Brasil

Cuando el auto paró para abastecerse de combustible en el puesto Feluma, en Santana do Livramento, la joven Micol Jamolonski aprovechó para ir al shop y comprar algunos elementos para seguir viaje. Cuando volvía para el vehículo, cerca de las 10 de este viernes, vio que la familia ya no estaba; se había ido sin ella.



Micol, de unos 20 años, comenzó a desesperarse. Percibiendo lo que estaba pasando, la propietaria del puesto, Maria Eduarda de Souza Staevie, ofreció ayuda. "Ella estaba muy nerviosa. Le dimos una silla para que se siente, y agua. No podía comunicarse con su familia", relató.



La dueña del puesto avisó a la Polícia Rodoviária Federal (PRF) en Santana do Livramento y explicó lo poco que había conseguido entender en medio del mar de lágrimas de la joven argentina: la familia estaba yendo a la playa en un automóvil Corolla, color blanco. En el vehículo estaban el padre, que iba conduciendo, la madre y el hermano.



La funcionaria Verônica Paiva relató que Micol quedó entre 30 e 40 minutos esperando. Y no recordaba el número de celular de los padres. Cerca de 40 minutos después, la familia reapareció para seguir viaje, esta vez, con la joven a bordo.



Este no es el primer caso de una familia argentina que olvida a alguien en una estación de servicio en Rio Grande do Sul. En enero un hombre dejó a su esposa cerca de dos horas en un puesto de Passo Fundo. Un mes después, la hija de una pareja de argentinos fue olvidada en Eldorado do Sul. (Misiones Online)