Misiones decreta tres días de duelo por la tragedia del micro con estudiantes

Policiales Tres muertos al volcar un colectivo con egresados argentinos en Brasil

Médicos, paramédicos, enfermeros y ambulancias de Misiones, junto a autoridades, partieron hoy rumbo al lugar donde se produjo un accidente en Brasil al caer un micro de larga distancia en el que viajaban estudiantes de la provincia a la localidad de Camboriú, en el que murieron tres personas, mientras el Gobierno local decretó tres días de duelo."Personal de nuestro Ministerio y un plantel médico, paramédico y enfermeros están yendo hacia allá y yo mismo probablemente vaya en unas horas. Nos preocupa que no pueda haber infraestructura en los lugares pero confiamos mucho en el recurso humano y la calidad de la salud de Brasil", informó en declaraciones a Radio Continental el ministro de Salud de la provincia, Walter Villalba.Villalba confirmó que "hay tres personas fallecidas y 16 heridos de distinta gravedad. Estamos manteniendo contacto permanente con autoridades sanitarias de Brasil para monitorear lo que tiene que ver con la salud y la posibilidad de derivación, aunque los que están en estado más crítico no van a poder ser trasladados".Por su parte, en el medio Misiones On Line, el ministro confirmó que también se enviaron ambulancias a la frontera en la localidad de Santo Tomé, Corrientes.