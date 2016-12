El profundo deseo de la viuda de remisero asesinado en asalto para estas Fiestas

La viuda de Roque Grinovero, el remisero asesinado en 2003 durante un asalto en Paraná, reveló ante Elonce TV su más ferviente deseo para estas Fiestas a 13 años de un crimen sin respuestas."Sería lindo que un día, me dijeran que tienen al testigo y que quiere hablar", confesó ante Elonce TV, Carmen Pianetti de Grinovero. "Hay una lucecita, yo mantengo esa esperanza y creo que no todo está perdido", esperanzó."Para estas fechas, recordarlo de la mejor manera que le gustaría que lo recordemos, con sus risas, sus bromas, y los momentos en familia porque él era muy familiero, disfrutaba mucho de estar con sus hermanos", rememoró la viuda, al tiempo que dijo sentirse acompañada por sus hijos y hermanos, al igual que por sus familiares de lucha, los integrantes de Vidaer.Grinóvero falleció luego de varios días de agonía tras recibir un tiro en la cabeza el 7 de diciembre del 2003, mientras se encontraba trabajando de remisero. El hecho se había registrado en avenida Almafuerte entre las calles López Jordán y Souriges.A 13 años del crimen, la causa no ha registrado avances. "Si no habla el o los testigos, todavía no hay nada", lamentó Pianetti.Las declaraciones de la mujer fueron en el marco de la vigilia que realizó la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos en las puertas de los Tribunales de esta capital entrerriana.Desgraciadamente, la muerte de Roque Grinovero, al igual que la de Alejandro Comas, fueron las causas que impulsaron la lucha de Vidaer desde 2003.