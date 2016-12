Anuncian "asambleas sorpresivas" en el transporte para presionar por Ganancias

El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, anunció la realización de "asambleas sorpresivas entre las 4 de la madrugada y las 12 del mediodía del lunes próximo en todas las terminales de micros, aeropuertos, puertos y ferrocarriles" en reclamo de "urgentes modificaciones" del impuesto a las Ganancias, lo que afectará la normal prestación de esos servicios.



En ese marco, el titular de la entidad e integrante del triunvirato que conduce la CGT dio cuenta de la decisión de los gremios del transporte de realizar el lunes próximo a partir de las 4 de la madrugada y hasta el mediodía "asambleas sorpresivas y espontáneas" tanto en terminales de micro, como en aeropuertos, puertos y ferrocarriles.

Además, advirtieron que esas asambleas podrían afectar la normal prestación de esos servicios de transporte en el inicio de la semana.



Por su parte, en ese mismo contexto, el secretario gremial de la CGT y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, no descartó "realizar una gran movilización de trabajadores al Congreso" cuando el Senado trate el proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias.

Según explicó el secretario de prensa de la entidad que agrupa a los gremios del transporte, Juan Pablo Brey, "es momento de presionar, porque la CATT planteó esta lucha hace ya cuatro años". La CATT nuclea a una veintena de gremios del transporte terrestre, marítimo, fluvial, portuario y de la industria naval.



El triunvirato que componen Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña sabe que debe equilibrar demandas disímiles de tres grandes grupos: los de sueldos más bajos, apenas alcanzados por Ganancias y que reclaman en particular una suba del mínimo no imponible (de modo de quedar exentos); los de ingresos superiores, que apuntan a una actualización con lógica inflacionaria en las escalas del tributo, y la CATT, que exige poner a salvo del impuesto los viáticos, las horas extra y los feriados por tratarse de ítems fundantes y omnipresentes en los salarios de toda la actividad.