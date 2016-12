Recomendaciones para el cuidado de las plantas ante las altas temperaturas

Cuidados de plantas y del césped

Plantas navideñas

Ante la llegada de las altas temperaturas,consultó en un vivero de Paraná sobre cuáles son las plantas aptas para esta estación del año y cómo cuidarlas de los efectos del calor. Además, las opciones para regalar como presente para estas Fiestas."Los plantines de estación son las enamoradas del sol, copetes, y una planta bastante novedosa como lo son las toreñas, que son generosas con las flores y aguantan muy bien el calor del verano. Además de los jazmines que son muy bien perfumados. También las plantas de bulbos como las hemerocalias y agapantos que son muy floríferos, no necesitan tantos cuidados y responden bien a los días de mucho calor", detalló ael programa que se emite por, Andrés Cáceres, responsable de vivero El Bosque, ubicado en calle Don Bosco 1032.En la oportunidad, desde el vivero brindaron recomendaciones para los cuidados de las plantas ante las altas temperaturas. "Tenemos que reubicar las plantas porque a partir de ahora les empieza a dar el sol fuerte y eso hace que se les quemen las hojas; o en el caso de las de interior, cuando por la falta de claridad o luminiscencia, la planta se pone fea"."También depende del formato de hoja que cada planta, hay unas que tienen más capilares y hojas más cóncavas que permiten que el agua quede sobre la hoja y a veces hace un efecto lupa y quema la hoja", agregó."Regarlas regularmente, no todos los días, para que la planta no esté todo el tiempo húmeda y vaya hidratándose sola. El regado tiene que ser puntual para no desperdiciar agua ni darle lugar a la maleza y debe hacerse cuando cae el sol porque es cuando ya no se evapora el agua y la planta tiene muchas más cantidad de horas para poder absorber bien sus nutrientes y minerales", explicó Cáceres."Pero en el caso de las plantas que están con un estrés hídrico por mucha falta de agua y tiene la hojita caída, hay que regarlas, no importa el horario, porque están en un punto extremo", aclaró.Respecto de los cuidado del césped, "ya tendría que estar fertilizado a partir de agosto y no habría que cortarlo tan seguido, si no bien, ver puntualmente las alturas para llevarlo. Además, el riego es muy importante, hacerlo regularmente y que no queden manchones sin regar", instó el responsable del vivero.Desde hace unos años, obsequiar plantas en estas Fiestas se volvió una costumbre, porque "se regala vida y es estar más atento a la naturaleza"."La Estrella federal o flor de pascua, son plantas que están muy de moda; es una flor que se usa para adornar la casa y trae buenos augurios", alentó Cáceres. "Los muérdagos también se regalan para Navidad, y se usa para la decoración navideña", agregó."El Árbol de la vida, una planta suculenta que crece como un arbusto o un bonsái, es de cuidado de no mucho riego y da una florcita muy linda" también es otra opción para regalar.Para finalizar, el viverista se refirió al mito que refiere a la costumbre de hablarle a la planta. "Es energía porque ellas sienten todo, cuando uno está muy encima o cuando no se les da tanta importancia", comentó al respecto.