Nene con rara enfermedad hizo musicoterapia y armó su grupo de cumbia

Un paciente de 11 años del Hospital Garraham que sufre de miopatía miofibrilar, una enfermedad neuromuscular por la que los músculos no tienen fuerza, comenzó a tratarse con musicoterapia y tanto se entusiasmó que armó su propia banda, a la que llamó Altas Cumbias.



El nene se llama Tadeo y es el único paciente del hospital que padece esa enfermedad, una de las más raras y poco frecuentes del mundo.



Hace tres años, cuando Tadeo comenzó con la terapia musical recomendada por sus médicos del Garrahan, su mundo era distinto: no podía respirar por sí mismo ni alimentarse solo; no tenía fuerza para caminar, para pararse y para sostener su cabeza.



Pero con la musicoterapia, informaron fuentes médicas, Tadeo le encontró sentido a su vida y, en paralelo que fue mejorando con los teclados pudo acceder a una mejor calidad de vida.



El día en que Tadeo participó junto a sus padres, y a su banda de amigos -que también es su banda de cumbia- en el encuentro anual del Grupo de Atención de Pacientes Neuromusculares cumplió dos de sus sueños: tocar en el hospital donde es paciente desde que tiene 20 días y conocer a su ídolo: el artista Alejandro Davio, también ex paciente del hospital, e integrante de Mundo Alas, el proyecto apadrinado por León Gieco.



"La música me ayuda en todos lados; hay chicos que no pueden hacer nada, y están en su cama, ahí, quiero decirles que no se tiren para abajo, denle para adelante, que si no les sale la primera vez, sigan intentándolo. Yo empecé primero con dos teclas, tres teclas y ahora ya toco todo", dijo Tadeo.



"Los niños con enfermedades neuromusculares tienen un nivel cognitivo normal, como el de cualquier niño, pero en la mayoría de los casos van perdiendo funciones motoras, desarrollan escoliosis, insuficiencia respiratoria y algunos también insuficiencia cardíaca", explicó Fernanda De Castro, coordinadora del Grupo de Atención de Pacientes Neuromusculares.



Las actividades lúdicas y artísticas son importantes para incentivar y desarrollar los aspectos sanos de estos niños: "Les permiten expresar sentimientos y emociones que con su cuerpo la mayoría de las veces no lo pueden demostrar", agregó De Castro.



Mañana, la banda de Tadeo, cerrará el año con un show en Ciudad Evita, donde vive con su familia, como la banda invitada en la fiesta de fin de año de "Yoga y Más".