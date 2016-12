Pidió un taxi en Santa Fe, pero el auto se encontraba en África

Foto 1/2 Foto 2/2

Una mujer pidió un auto por medio de una aplicación de taxis en Santa Fe y cuando consultó para ver en cuánto tiempo llegaba hasta su casa, algo insólito ocurrió, el auto seleccionado aparecía en Togo, Africa, del otro lado del Océano Atlántico.



La mujer le tomó varias capturas de pantalla a su celular para registrar el inusual hecho y El Litoral publicó el inusual episodio.



"Esto me apareció cuando pedí el taxi, luego se corrigió", dijo al comentar su experiencia.



Al ser consultada por sobre si era la primera vez que le pasaba algo así, señaló: "La uso muy seguido. Nunca pasando el Atlántico como ahora, pero sí a más de 20.000 metros, cuando su radio de cercanía no debe ser mayor a las 20 cuadras".



"Tienen un error y luego te busca otro. En la búsqueda de móvil, entre lo que demora, el error y la corrección, no toma menos de 20 minutos", cerró.



¿Cuánto le saldría el viaje?



A modo de prueba, se hizo el intento para calcular cuál sería el precio del viaje en taxi de esta ciudadana de Santa Fe hasta el país africano.



Teniendo en cuenta la última actualización de tarifas (la ficha cada 130 metros cuesta $ 1,70) y la distancia hasta Togo (un poco más de 7 mil kilómetros) el precio total del viaje sería unos 95 mil pesos.