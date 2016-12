Docente argentina entre las mejores del mundo: "Mi maestra fue mi hija"

Es la directora de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires a la que asisten más de 500 alumnos del barrio humilde de Fuerte Apache, muchos con parálisis cerebral, hidrocefalia, espina bífida o esquizofrenia. Acaba de ser elegida entre los 50 finalistas al Global Teacher Prize, el galardón considerado "el Premio Nobel para el mejor maestro del mundo" y que premia con un millón de dólares al ganador. Pero, detrás de esta buena noticia, hay una tragedia personal.Se trata de la de Silvana Corso, de 46 años, profesora de historia y directora de la escuela E.M.E.M. Nº 2 "Rumania", del barrio porteño de Villa Real. Fue seleccionada entre más de 20.000 maestras de 179 países de todo el mundo y representa a Argentina, una de las 39 naciones incluidas en la preselección. El premio conmemorativo es de un millón de dólares y se entregará en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 19 de marzo de 2017., cuenta Silvana sobre por qué arrancó este proyecto inclusivo.. Me demostró que había una posibilidad de sociedad diferente, porque a ella se la incorporó a través de un jardín y eso nos devolvió [a ella y a su marido]a la vida porque con su nacimiento nos habíamos alejado de todo. Todo era rehabilitación, estudios y médicos", siguió.Y la docente detalla su aprendizaje: "entonces, ella me demostró, primero, que podía aprender con sus limitaciones, segundo que podía comunicar y, tercero, que había una posibilidad de cambiar la sociedad". Con esto último, Silvana se refiere a queEsta es la tercera edición del premio creado por la Fundación Varkey, una ONG que incentiva la docencia para garantizar la educación de calidad a los chicos de sectores vulnerables, fundada por el multimillonario indio Sunny Varkey. Y la elegida argentina no lo veía en su horizonte."Yo no tenía idea del premio, sabía algo del año pasado, que hubo dos argentinas, las vi por la tele. Pero no pensé que era una nominación que podía llegar a mí. Pensé que era algo que tenía que ver más con los ministerios de educación", dice.A Silvana la nominó una colega y también su marido. Llegó "casi justita con los tiempos" para la aplicación vía formulario online."Acá están premiando el día a día. Al reconocer nuestra escuela están premiando eso. Y es maravilloso que un premio así mire este tipo de proyectos. No lo puedo creer", concluye la mujer que recién se enteró anoche la cantidad de maestras entre las que fue seleccionada.Y, entre tantas notas, recuerda lo importante dar a conocer un proyecto escuela, reconocer a los docentes que lo hacen posible todos los días. "y demostrarles a los chicos que la escuela puede hacer un cambio en sus vidas".