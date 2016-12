Empresa de telefonía acudió a audiencia con vecinos de Las Cuevas

Por una denuncia iniciada por la presidenta de la Junta de Gobierno de Las Cuevas, Susana Teresa Solís, tomó intervención la dirección de Defensa del Consumidor que citó a audiencia a la empresa Telecom con los vecinos de aquella localidad del departamento Diamante.



La misma estuvo presidida por el profesional que se desempeña en el área legal del organismo provincial, Osvaldo Ezequiel Romero, quien estuvo acompañado por el titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor Diamante, Carlos Dreher, ámbito donde se recibió la denuncia en primera instancia.



De la audiencia, además, participaron más de la mitad de los usuarios de la localidad, quienes escucharon las explicaciones y diferentes posturas de la empresa, alegando que los motivos de la protesta responden a decisiones asumidas por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y no por la telefónica denunciada.



No obstante se hizo una propuesta a los consumidores, la cual en principio no fue aceptada, por lo que éstos presentaron la contrapropuesta de que la empresa les reconozca un año básico para el servicio. De esta forma, queda la conciliación abierta, pasando el trámite a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial para su prosecución.