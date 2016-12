Salió a comprar cigarrillos y no volvió: lleva 45 días desaparecido

Como si se lo hubiera tragado la tierra. De un momento a otro, Maximiliano Acosta desapareció. Le dijo a su mujer que iría a comprar cigarrillos y no volvió. De ese momento, ya pasaron 45 días y la familia asegura que la investigación avanza poco y nada."El 29 de octubre, Maxi vino a trabajar a casa. A eso de las 18 se fue con sus amigos a tomar algo en la esquina de un bar. Generalmente él hacía eso y después o venía a casa o se iba a su casa. Finalmente volvió el domingo a las 22. Su mujer, estaba tan preocupada que había llamado a mi marido. Cuando se enteró, Maxi se enojó, discutieron y le dijo que iba a comprar cigarrillos, pero nunca volvió", relató a este portal Elina, la mamá de joven de 29 años.Maximiliano vive en Labartden 5240, en el barrio Cuartel V en Moreno. "Nunca tuvo problemas con nadie. Alguna que otra vez se juntaba con sus amigos y volvía al otro día, pero siempre volvía. O a casa o a la suya, nunca pasó tanto tiempo sin llamarme. Es desesperante esta situación", explicó a Minutouno.Inmediatamente hicieron la denuncia a la comisaría 4ta de Moreno pero los familiares denuncian que "no hacen nada". Recién el 11 de noviembre, llegó la denuncia a la fiscalía n° 8 de Moreno a cargo de María Gabriela Urrutia."Tomaron declaración a muchos testigos, gente del barrio, sus amigos. Nadie sabe nada y todos coinciden en que Maxi era una excelente persona que no tenía problemas con nadie", dijo Elina."Ya recorrimos Hospitales y fuimos hasta la morgue buscándolo, porque si tuvo un accidente no tenía los documentos encima. Si lo mataron, que me den el cuerpo así puedo darle la despedida que merece. Necesito saber qué le pasó", dijo Elina entre lágrimas. Ante cualquier información de Maximiliano, la familia pide que se comuniquen al 011 55236478 o al 01125064525