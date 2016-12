Vacaciones: Cuánto cuesta el service del auto en un taller de Paraná

Sociedad Cinco puntos clave para revisar en su automóvil antes de las vacaciones

Quienes pretendan viajar en su auto particular durante estas vacaciones, lo primero que deben realizar antes de subir a la ruta, es controlar que el rodado esté en condiciones.consultó en un taller mecánico de la ciudad, cuánto cuesta el service al auto.el programa que se emite por, Sergio Franchi del taller mecánico ubicado sobre calle Cnel. Uzin 603 de esta ciudad."Un término medio ronda entre los 1.500 y 2.000 pesos", estimó. "Hay repuestos puntuales como amortiguadores y cubiertas, que son bastantes costosos y modifican mucho el precio", advirtió.En la oportunidad, Franchi recomendó solicitar los turnos con una semana de anticipación. "Hacemos mucho mantenimiento programado de los autos, y en estos días tenemos unos tres o cuatro autos por día para hacer el mantenimiento pre-vial", comentó.En esa línea, Franchi señaló que "sería importante que se realice la verificación vehicular porque es un control bastante exhaustivo y los autos estarían en mejores condiciones y permitirían advertirle al propietario de ciertas defectos que podría tener el auto y que él no lo sabe".Para finalizar, el mecánico subrayó que "si el auto tiene más de tres años, hay que llevar un documento para justificar el hecho de que acá no se hace la verificación técnica vehicular".Ese certificado lo entrega la dirección provincial de Transporte en calle Córdoba 411 de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o en todos los puestos camineros de la provincia.