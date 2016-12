La comuna de Viale citó a testigos del accidente protagonizado por inspectores

Policiales Chocó contra camioneta municipal y le dio positivo el test de alcoholemia

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Viale, Dr. Carlos Weiss, informó que se convocó a los vecinos que fueron testigos del choque registrado este domingo a las 21 entre un utilitario Fiat Qubo y una camioneta perteneciente a Tránsito del municipio, para que se presenten en el Juzgado de Faltas de la ciudad a los efectos de contar lo que vieron.: "Luego del hecho acontecido el fin de semana, surgieron comentarios en las redes sociales respecto de los inspectores que conducían el vehículo municipal, por eso convocamos a los vecinos que puedan aportar información a los efectos de lograr que se imparta justicia efectivamente. La manera de hacerlo no es una denuncia virtual en Facebook, sino que concurran a la sede del Juzgado de Faltas a testificar. Sólo con el compromiso de todos vamos a poder mejorar la ciudad".Se recordará que tras el accidente, el conductor del Fiat Qubo, Carlos Chiardola, había exigido que se le realice el correspondiente control de alcoholemia al agente de Tránsito que conducía la camioneta Chevrolet, Walter Acosta, cosa que no se concretó. Asimismo, se supo que numerosos testigos aseguraron haber visto cómo los agentes iban mirando sus celulares al momento del impacto.A Chiardola le secuestraron el utilitario porque no pasó el control de alcoholemia.