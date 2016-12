Tips para viajar a Brasil en auto: Velocidad, documentos y papeles del vehículo

Llegar a Floripa

Cómo conducir en Brasil

Límites de velocidades

Consejos útiles

¿Qué documentación hay que llevar?

Papeles del vehículo

El año se termina y la necesidad de iniciar cuanto antes las vacaciones se agiganta. Para algunos las vacaciones comienzan cuando se llega al destino elegido y se pone un pie en la arena; para otros, cuando se cierra la puerta de casa y arranca el vehículo; y no faltan los que empiezan a disfrutar con la planificación de las vacaciones. El destino, precios y distancias son las primeras inquietudes que surgen a la hora de decidir.Brasil es uno de los destinos más buscados por los argentinos que viajan a esas playas de arena fina y aguas templadas.La región de Florianópolis y hasta Balneario Camboriú es la zona más elegida por los argentinos que van en auto. Tan anhelada es que muchos deciden sin titubear emprender los 1.500 kilómetros que nos separa con tal de disfrutar de aquellas playas.Semejante travesía en pleno verano, con altas temperaturas y ocasionales tormentas, no es un viaje simple; e inexorablemente trae aparejado una pernoctación.En primer lugar, e independientemente del balneario elegido,, el sol sale bien temprano y de esta manera, se puede aprovechar la jornada.Un simple y mínimo desperfecto en el auto puede transformarse en una odisea en el medio de la noche con toda la familia a bordo, y ni hablar si acontece en un país que uno no conoce profundamente., en especial en los accesos de las grandes ciudades.y se complica un poco más cuando apenas se pasan los límites de la provincia, y se escucha desde los asientos traseros: "¿falta mucho?" o "¿cuándo llegamos?". El descanso también le vendrá bien al auto, en especial en las horas de mayor calor., para que nos quede un tramo no tan largo para el día siguiente y poder llegar alojarnos en el destino elegido en un horario apropiado.. Al fin de cuentas las vacaciones ya empezaron.Resulta llamativo ver cómo se saturan de golpe los hoteles a eso de las 21, cuando todos los viajeros deciden hacer un alto en la ciudad en que los haya agarrado la noche.Pero por más que hayamos planeado todo y que el viaje vaya saliendo tal como fue proyectado, hay factores que no se pueden manejar.Cabe advertir que uno de los principales inconvenientes que se presentan con los conductores argentinos en Brasil son las infracciones de tránsito,, fundamentalmente con la nueva normativa vigente desde el 1º de noviembre de 2016.En primer lugar es posible consultar antes de llegar a la frontera si el vehículo tiene multa. En efecto, si se ingresa en la página oficial de la Policía Rodoviaria Federal, en el link "nada consta", obtendrá la información.En el caso que tuviere una multa, se sugiere llevarla impresa y con ello mostrar voluntad de pago al ingreso, pues la única manera de cancelarla es en una entidad bancaria dentro de Brasil.. En autovías la velocidad máxima permitida alcanza los 110 kilómetros por hora.Esta velocidad, más los constantes controles por radares (con velocidades de 50, 60 u 80 km/h) y las largas distancias a recorrer obligan a calcular muy bien el tiempo para cubrir el trayecto desde la frontera a la playa. No se extrañe que termine realizando el viaje a 60 o 70 km/h de promedio.-Si no hay carteles, la velocidad máxima permitida es de 100 km/h.-Si hay carteles con la velocidad máxima permitida, respételos. La señal regula los siguientes dos kilómetros.-Si hay varios carteles muy juntos de velocidad máxima, respételos aún más. Seguro que hay una puesto de fiscalización electrónica fijo.-Sea estricto con la velocidad máxima permitida en las travesías urbanas, generalmente fiscalizada de manera electrónica.-No se adelante con línea continua.-En los habituales puestos de control de la Polícia Rodoviária Federal aminore la marcha en función de la velocidad autorizada.. Sin embargo, los problemas existen y solucionarlos, a la distancia y en días no hábiles, no siempre es una tarea sencilla.Aunque sea repetitivo hay que destacar que los únicos dos documentos válidos para salir de la Argentina e ingresar a. La tirilla del trámite no es válida pues no acredita la identidad de la persona.El principal problema que se presenta es con los menores de edad, en especial por los cambios de documentos que hubo en la Argentina hace unos años atrás. Aquello de que el DNI se renovaban a los ocho y a los 16 años quedó en el pasado. En efecto, se otorgaron documentos que vencían o vencen, por ejemplo, cuando el menor cumple 15. Es por ello, que es indispensable necesario. Si estos van acompañados de ambos progenitores es necesario llevar la libreta de familia (es altamente recomendable llevar además las partidas de nacimiento con el sello del Registro Civil).. Siempre es mejor disponer de mayor documentación por cualquier inconveniente.. En la Argentina el régimen de responsabilidad parental (ex patria potestad) es compartida, por lo que se debe contar con lao ante un funcionario de la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones (trámite arancelado y con una vigencia de 90 días). Si hubiere otros motivos referidos a la ausencia de un progenitor (defunción, sentencia judicial, etcétera)Un tema triste que suele presentarse es la revocación de la autorización de uno de los progenitores. En efecto, el hecho de que se haya otorgado el permiso en alguna oportunidad no significa que es de carácter permanente. Si uno de los progenitores revoca esa autorización ante un escribano queda ingresado automáticamente en el sistema al que acceden los funcionarios de Migraciones en la frontera, por lo que se impide la salida del menor del país.Un elemento que ante esa eventualidad puede resultar de gran utilidad ante los Consulados argentinos es contar con una copia de los documentos. Escanearlos y. Fuente: (VoydeViaje).-