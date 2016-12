Papá de un chico con autismo pide freno a la pirotecnia

"Pedimos una ley nacional que prohíba la pirotecnia ruidosa y regule la no ruidosa, regular significa limitar horarios y lugares, además de garantizar que quien vende está autorizado y registrado", dijo a Télam Marcos Goldshcmidt, cuyo petitorio fue apoyado por más 106.000 firmantes.



Su hijo Ezequiel, de 19 años, tiene trastorno del espectro autista (TEA) y es particularmente sensible a los ruidos: "Se asusta mucho con las explosiones, no hay lugar de la casa donde se pueda proteger", escribió Goldschmidt en el petitorio publicado en change.org.



Del movimiento participan 52 peticiones, entre las que se destacan la del diputado porteño Adrián Camps, dirigida a la Legislatura de la Ciudad para que prohíba la pirotecnia ruidosa, y la de la organización tandilense Sentido Común, que busca proteger principalmente a los niños con discapacidad que padecen particularmente con los estruendos de los fuegos artificiales.



El uso de pirotecnia ya está regulado en varios municipios del país: Trelew, en Chubut; San Martín de los Andes y Villa La Angostura, en Neuquén; Río Tercero, en Córdoba; San Carlos de Bariloche, en Río Negro; Antártida e Islas del Atlántico Sur, Cañada de Gómez, Casilda, Puerto San Martín, Coronda y Granadero Baigorria, en Santa Fe; Florencio Varela, en Buenos Aires; y la provincia de Tierra del Fuego.