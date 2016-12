El drama de un argentino en México: se accidentó y pide ayuda para volver

Lo que sería un viaje para reencontrarse con amigos se convirtió en una pesadilla. Jorge Emilio Mastrantuoni, de 80 años, fue jugador de fútbol profesional: jugó para Lanús y Atlanta, y fue durante 30 años director técnico de las inferiores del club Atlético Newell's Old Boys. A fines de noviembre decidió viajar con su esposa Martha Amelia Daniel, de 79 años, a Cancún, México, para visitar a unos amigos, y su realidad cambió en un minuto.



Hace unos días, cuando estaba en la habitación del hotel, Mastrantuoni se cayó en la bañera y sufrió un golpe fuerte en la cabeza. Su mujer pidió urgente un médico al hotel y luego fue trasladado a la guardia en donde le realizaron un TAC y le dieron de alta, pero el día lunes 7 de diciembre se despertó con dolores de cabeza y ganas de vomitar; inmediatamente su esposa lo ayudó y solicitó una ambulancia pero le dijeron que no tenían, entonces Martha tuvo que buscar una silla de ruedas y llevarlo en taxi.



Al llegar al hospital, Mastrantuoni fue operado por un derrame en la cabeza que le produjo el golpe. Luego de la cirugía, su historia se volvió mucho más grave: el médico que lo atendió les sugirió a su esposa y a su hijo Jorge Luis Mastrantuoni (que viajó el día lunes 12 de diciembre para ver a su padre) que trasladaran al hombre en un avión sanitario a la Argentina porque estaba ya compensado y era mejor hacerlo en estas circunstancias antes que le saquen el respirador artificial.



Previo al viaje a la Riviera Maya, los esposos Mastrantuoni habían contratado un servicio de asistencia médica para cubrirse en caso de sufrir percances, pero el mismo no incluye el traslado en un avión sanitario. "Mis papás están varados en Cancún y tienen 48 horas para dejar el hospital", precisó el hijo de Mastrantuoni a minutouno.com.



Ya son varios los días que la familia lleva en Cancún tratando de encontrar una solución para volver, pero hasta el momento nadie los ayudó y la angustia crece cada vez más, puesto que según el informe médico "el traslado hay que hacerlo pronto sino tendrían que hacerle una traqueotomía para sacar un tuvo que tiene para el traslado para que no se agraven las cuerdas vocales", dijo su hijo a este portal.



"Necesitamos trasladarlo en forma urgente a la Argentina en un avión sanitario porque nos quedan 48 horas dado que luego se nos termina la cobertura de Assit Card", manifestó con desesperación Jorge Luis Mastrantuoni, quien además contó que "hablaron con la consul de argentina en México y dice que ellos enviaron todo pero nadie de cancillería argentina se comunicó con ellos para darle respuesta".