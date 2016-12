La emoción de un abuelo y su nieto que caminaba 6 km para ir a la escuela

El que está parado a la derecha de la foto es Hugo Baricheval, un maestro que desde hace ya varias décadas trabaja en una escuelita rural cercana a la localidad chaqueña de Pampa del Indio.



Este lunes en la escuela fue el acto de fin de año de los chicos de séptimo grado, "uno más de tantos", pensó Baricheval. Pero sus décadas como docente no alcanzaron a prepararlo para la imagen de la que estaba a punto de ser parte.



Hugo dejó saber que el protagonista de esta historia se llama Efraín Abel Delgado, un nene muy humilde al que la mamá dejó junto a su hermana Celeste, cuando ambos eran muy chiquitos, al cuidado de su abuelo Ángel.



Cuando llegó el momento de entregarle el diploma del ciclo lectivo a Efraín, que además fue el abanderado de su promoción, el egresado y Ángel no pudieron contener las lágrimas.



Baricheval atinó a abrazar al nene, en medio de ese llanto de alegría desconsolada, que resumía una historia familiar, un ciclo cumplido, un día importante.



"Para recibirse, Efraín tuvo que caminar todos los días 6 kilómetros, desde su casa, al colegio. Y no faltó nunca en todo el año. Es un chico excelente", dijo Baricheval sobre el chico, que se recibió como abanderado.



Ángel Delgado, abuelo de Efraín, es clave en la historia. Además de cuidar a los chicos, fue él quien caminó todos los días, junto a Efraín, los seis kilómetros que separan su casa de la escuela.



Su hermana, por su parte, también debe recorrer la misma distancia, pero tiene la suerte de contar con una bicicleta. "Tenemos algunos donantes en la escuela, gente que patrocina al colegio, y hasta un grupo de argentinos que viven en Estados Unidos y hacen donaciones al establecimiento. Una de estas donaciones fue una bicicleta, y la familia de Efraín decidió que fuera para Celeste", contó el maestro.



Según contó Baricheval, Efraín comenzará el año viene el secundario en una localidad a siete kilómetros de su casa. "Sería muy bueno también poder conseguir una bicicleta para él. Así puede seguir estudiando".