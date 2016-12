Impactantes imágenes de los daños que causó el temporal en una granja avícola

El temporal que afectó en las últimas horas de este lunes a Entre Ríos tuvo severas consecuencias en una granja avícola. Los fuerte vientos provocaron el destrozo de dos galpones donde había miles de pollos, de los cuales fallecieron casi en su totalidad. Este desastre se registró en Colonia Elía, sobre la ruta J a casi un kilómetro de su intersección con la Autovía General Artigas.Ernesto Maidana, productor avícola de Colonia Elía, en diálogo con, graficó la situación vivida durante el temporal que afectó gran parte de la provincia. "Es muy fea la situación, muy triste. Me tiró la granja abajo, me quedé sin nada. Pasó una especie de tornado, me agarró la punta del galpón y se vino todo abajo. Los galpones tienen 80 metros, uno, y el otro, de 120 metros. Murieron casi todos los pollos (20 mil), quedaron 5000 vivos nomás", relató.A su vez Maidana contó que sufrió golpes, en medio de la fuerte tormenta: "Me agarré de un poste del galpón, pero me lo sacó nomás el viento; fui a parar a unos 200 metros. Me arrastró, me golpeó mucho", indicó, agregando que afortunadamente "no padeció fracturas, sólo golpes en piernas, hombro y rodillas"."Vino por 15 minutos, fue todo ese tiempo lo que duró", agregó.

En Concepción del Uruguay, Bomberos Voluntarios concurrieron a 20 llamados, en diferentes puntos de la ciudad. Hubo voladuras de techos, caída de árboles y de postes telefónicos, detalló a, Carlos Nosalevich, jefe de Voluntarios.