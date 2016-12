Invitan a un "Alerta ovni" para el 17 de diciembre

Así lo confirmó la directora de la Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni de la República Argentina (Cefora), Andrea Pérez Simondini, a AIM. "Estamos expectantes porque el año viene acompañado de muchos avistamientos". Convocan a las 21, en la Puerta del Museo del Ovni (San Miguel y Rondeau), para marchar desde allí al lugar elegido.El cerro es testigo de decenas de historias relacionadas con avistamientos de ovnis desde la década del 90, cuando se fotografiaron misteriosas luces en el firmamento. Y si bien en los últimos días no se observaron, el 17 de diciembre puede ser una oportunidad para registrar fenómenos extraterrestres, más comúnmente conocidos como "ovnis". "Estamos expectantes porque el año viene acompañado de muchos avistamientos", afirmó Pérez Simondini.La convocatoria será a partir de las 21, en la puerta del Museo del Ovni (San Miguel y Rondeau), para marchar desde allí al cerro de La Matanza. "Le pedimos a quienes quieran participar que lleven sillas y sus equipos de observación, cámaras de video y de foto, binoculares, visores, lentes, telescopios", pidió la ufóloga.Pérez Simondini agregó que "como siempre, es una muy buena oportunidad para observar fenómenos inexplicables en el cielo y registrarlos, como también aprender a observar el cielo, acompañados de prestigiosos investigadores que suelen sumarse a la convocatoria".Además, agregó que "intentaremos identificar paso de satélites, constelaciones, planetas y estaremos en posibilidad de observar la lluvia de estrellas fugaces Gemínidas, visibles desde el 4 hasta el 17 de este mes. Aunque no estará en su máximo apogeo el 17 de diciembre, igualmente se especula que se podrán ver unos 120 meteoros por hora".La entrada es libre y gratuita. "Esperamos tener una excelente jornada, pero si llueve la actividad se suspenderá".Quienes estén interesados en recabar más datos, pueden conectarse con Andrea Pérez Simondini, al mail: asimondini@gmail.com Se recomienda traer todos los elementos de observación binoculares, telescopio, cámaras (vídeo, fotografía), sillas, reposeras, alimentos y bebidas y bolsitas para los residuos.Las Gemínidas, lluvia de estrellas que rivaliza con las Perseidas, tienen un origen distinto al de la mayoría de estos fenómenos cósmicos. Su origen no son los restos de un cometa, sino de un asteroide, el 3200 Phaeton.Y si bien este año, las Gemínidas despedirán de la mejor forma este 2016, se estima que debido al paso del asteroide, en 2017 sea una de las mejores lluvias de estrellas.El cerro de La Matanza está al noroeste de la ciudad de Victoria, en una zona de bañados del río Paraná, que se conocía como arroyo de la Matanza, por supuesto después de la "limpieza" debida a Vera y Mujica. La actividad del hombre civilizado en la zona se puede apreciar en la erosión del terreno actual, debido a la persistente explotación de la piedra caliza sobre todo por los inmigrantes vascos que poblaron luego la zona.