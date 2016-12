Clínicas advierten que no podrán pagar aguinaldos: La respuesta de Iosper

La respuesta de Iosper

La Acler advirtió los inconvenientes económicos para hacer frente al pago de los aguinaldos de los trabajadores de clínicas y sanatorios de la provincia y apuntan a una deuda de Iosper por $25 millones. Desde la obra social provincial aseguraron que "cuando Provincia se los mande, Iosper cancelará las facturaciones, tal como lo hace todos los meses"."Los sanatorios son empresas que funcionan en forma permanente y no se pueden cerrar para gastar menos, por lo tanto, el compromiso primero es con la gente para resolverle los problemas que tienen de salud como efectores privados; luego el compromiso con el personal que ocupa el 65% del costo operativo del sanatorio, y después con proveedores y mantenimiento. Esto, a los sanatorios, les lleva el consumo total de lo que ingresa", explicó a, Víctor Lozze, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler). Y en esa línea apuntó a la obra social provincial: "El aporte de Iosper significa el 50% de nuestro trabajo, por lo tanto, aunque se cobre la otra mitad, no se puede cumplir"., advirtió Lozze."Es importante que esto lo entienda quien dispone del dinero para que la obra social cumpla con todos nosotros", subrayó el representante de las clínicas y sanatorios de la provincia. Según reveló, la facturación de Acler al Iosper es de 24 millones mensuales."Queremos que los responsables se hagan eco de esta situación para que puedan cumplir aunque sea en parte y que terminemos bien el año, sobre todo por los trabajadores de Salud que se merecen cobrar lo que tienen que cobrar", esperanzó Lozze."El mes pasado, Acler después de una reunión que mantuvo en Iosper, sacó una solicitada en el que indicaba que estaban muy preocupados por una probable o posible imposibilidad material de cumplir con las obligaciones salariales que tienen con sus trabajadores. Fue por eso que Iosper gestionó los recursos para poder cumplirle a modo tal que el lunes como se había comprometido,habida cuenta de que la obra social entiende que debe responder a este tipo de demanda en virtud de que en cada uno de los sanatorios hay muchos trabajadores", se defendió ante, Fernando Cañete, presidente de Iosper."Con mucho escuerzo, en los primeros días del mes,", insistió.En la oportunidad, el funcionario provincial adelantó que "en el transcurso de esta semana se hará un desembolso muy importante a la Asociación de Clínicas, y este miércoles o jueves se cancelarán unos siete millones de pesos por algunas fichas o internaciones que están discutidas y analizadas por médicos auditores"."Iosper, en la medida que tiene recursos, trata de distribuirlos de la mejor manera posible u en forma equitativa", justificó Cañete.Al consultarle al responsable de Iosper el porqué de las demorar para cancelar las deudas con sus prestadores, éste explicó: "Los recursos son escasos en virtud de que no vienen de Economía; están demorados y eso hace que tengamos que reprogramar fechas de pagos y en algunos casos alongar mucho más de lo debido y por supuesto que se producen algunas molestias por parte de los prestadores".

"Todos los días hablamos con ministros y funcionarios para tratar de encontrar las soluciones pero el problema es que la Provincia tampoco cuenta con los recursos y eso hace que tenga imposibilidad de enviarlos a la obra social y ésta tampoco puede abonarle a los prestadores", sintetizó.Cañete reconoció demoras en las cancelaciones de más de 30 días, lo que conlleva a mantener reuniones con prestadores para "pedirles que acompañen este proceso hasta tanto la provincia vea normalizada su situación financiera".Para finalizar, adelantó que este miércoles mantendrá una reunión con la Federación Médica y los presidentes de los distintos Colegios de las distintas localidades, por el mismo problema, las demoras en los pagos por parte de la obra social.